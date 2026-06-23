PRETEMPORADA 2026: El nuevo Unicaja de Txus Vidorreta arrancará el 17 de agosto con los exámenes médicos

El nuevo Unicaja de Txus Vidorreta ya tiene fecha para ponerse en marcha. El técnico bilbaíno ha comenzado a trazar junto al club las líneas maestras de una pretemporada que servirá para colocar los primeros cimientos del proyecto verde 2026/2027, un equipo todavía pendiente de varios fichajes, pero que ya sabe cuándo volverá al trabajo.

La idea del cuerpo técnico y de la dirección deportiva es iniciar la actividad de manera natural, sin una fase de adaptación excesivamente larga, al entender que los jugadores llegarán después del verano en buenas condiciones físicas y con trabajo acumulado. Así lo explicó el propio Vidorreta durante su presentación: "Hablé ya con Marcos Cerveró (preparador físico), con Juanma Rodríguez y con Antonio López Nieto. Nuestra idea es hacer un inicio natural teniendo en cuenta que los jugadores vienen en forma y trabajando".

Reconocimientos y carga táctica desde el inicio

La semana del 17 de agosto está marcada para los reconocimientos médicos, el primer paso habitual antes de que el balón vuelva a rodar en el Carpena. Después, el equipo comenzará a entrenar el jueves 20, ya con contenido de pista y con carga táctica desde el inicio. Vidorreta no quiere perder tiempo y pretende que sus jugadores empiecen pronto a interiorizar los automatismos del nuevo Unicaja.

Será una pretemporada especialmente importante, porque el cambio de entrenador obliga a ajustar conceptos, roles y dinámicas. El técnico hereda parte de una estructura competitiva, pero también llega con su propio sello y con la necesidad de integrar a los fichajes que vayan completando la plantilla.

Pretemporada "distinta"

Respecto a las últimas dos temporadas hay un cambio sustancial a la hora de encarar esa primera fase de preparación. Este verano no habrá que viajar a Singapur para jugar la Copa Intercontinental FIBA y tampoco habrá que jugar la Supercopa Endesa, que este septiembre de 2026 será en Badalona y para la que el Unicaja no ha conseguido plaza.

El Unicaja celebra su título 2024 en Singapur. / FIBA

Melilla y La Laguna Tenerife, dos amistosos seguros

El primer partido amistoso ya tiene fecha y escenario: el 30 de agosto en Melilla. A partir de ahí, el club trabaja para cerrar entre cinco y seis encuentros más, siempre en función del encaje del calendario y de las ventanas internacionales, un factor que puede condicionar la disponibilidad de algunos jugadores.

Además, el Unicaja ya tiene asegurado otro amistoso de especial significado ante La Laguna Tenerife, que jugará el próximo Torneo Costa del Sol. El encuentro es fruto del acuerdo alcanzado entre los presidentes de ambos clubes dentro de la negociación por la salida de Vidorreta del conjunto tinerfeño. El técnico tenía una cláusula que le permitía fichar por cualquier equipo salvo Real Madrid, Barça, Baskonia, Valencia Basket y Unicaja, lo que obligaba al club malagueño a afrontar una penalización.

Patty Mills y Txus Vidorreta en el duelo ante el Galatasaray. / BCL Photo

Antonio López Nieto desveló durante la presentación del entrenador que, dentro de esa negociación, se incluyó la presencia de La Laguna Tenerife en el Torneo Costa del Sol. Será, por tanto, una de las citas más atractivas de la pretemporada y una primera oportunidad para ver al nuevo Unicaja de Vidorreta frente al equipo en el que el técnico dejó una huella profunda antes de iniciar su etapa en Málaga.

El nuevo proyecto verde ya tiene hoja de ruta. Primero, reconocimientos. Después, entrenamientos con carga táctica. Y desde finales de agosto, los primeros ensayos de una plantilla que quiere volver a ser competitiva.