Txus Vidorreta, nuevo entrenador del Unicaja: "Tras la marcha de Ibon, Antonio y Juanma solo han tenido ojos para mí"

Txus Vidorreta entró sonriente en la sala de prensa del Palacio de los Deportes Martín Carpena. Saludó, uno a uno, a todos los periodistas presentes en el acto de su presentación como técnico cajista y se sentó en la mesa, flanqueado a su derecha por el presidente del club, Antonio Jesús López Nieto, y a su izquierda, por el director deportivo, Juanma Rodríguez.

Vidorreta, junto a López Nieto y Juanma Rodríguez. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Vidorreta explicó lo rápido que se gestó su fichaje y la ilusión que tiene por esta nueva etapa: "Quiero transmitir gratitud por la confianza que ha mostrado el Unicaja en ficharme. Cerramos un acuerdo en solo 36 horas. Para ellos, no había necesidad de casting. En menos de 72 horas viajaron para estar conmigo en Tenerife. Se puede decir que tras la marcha de Ibon, Antonio y Juanma solo han tenido ojos para mí".

Apuesta firme

El nuevo técnico verde contó cómo tomó forma el fichaje: "Me llamó Juanma y me dijo que yo era la primera y única opción que tenían. Que querían un entrenador acostumbrado a jugar contra los mejores. La negociación no fue nada tensa, pero tuvo su punto de nerviosismo porque ambas partes queríamos cerrarlo lo antes posible. Estoy contento de cómo se produjo el fichaje y de la manera como se hizo. Estoy en 'green mode' ya", aseveró.

Imagen de la rueda de prensa. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Dos temporadas

Vidorreta ha firmado un contrato por dos temporadas, pero el deseo del entrenador bilbaíno es que ese acuerdo sea incluso más largo. "Afronto el reto con muchísima emoción. Mi ilusión es cumplir el contrato de dos años. Eso significará que cumplimos los objetivos: ser competitivos y estar con los mejores. Tengo mucha alegría y el compromiso de dejarme la piel defendiendo los colores del Unicaja. Afronto el reto con ilusión y con responsabilidad. Son casi 50 años de historia de este club y sabemos lo que es el Unicaja. Tenemos que mantener una parte del estilo icónico de Ibon Navarro y añadirle la solidez de mi CB Canarias de las últimas temporadas. Vamos a hacer un mix para lograr estar con los mejores en la BCL, en el play off y en la Copa del Rey", explicó

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Vidorreta también desveló que hubo una opción en el pasado para fichar por el Unicaja. "Estuve cerca de entrenar en el Unicaja. Esta vez es la primera que tengo oferta en firme, pero hay historias que quedan ahí", finalizó.