El Unicaja de Vidorreta y los fichajes que faltan por llegar: "Necesitamos un '2', un '3' y un '4' de alto nivel"

Txus Vidorreta ya empezó a dibujar este martes el Unicaja 2026/2027. El técnico vasco dejó en su presentación las primeras pistas sobre el estilo de juego, la construcción de la plantilla y las posiciones en las que el club pretende reforzarse en el presente mercado estival. La idea de fondo es clara: mantener el núcleo competitivo que ya existe, fusionar parte del legado de Ibon Navarro con sus propias ideas, que tantos buenos resultados han dado en el CB Canarias, y completar el equipo con jugadores llamados a marcar diferencias.

"Tenemos un núcleo de jugadores importantes y queremos terminar el diseño de ese grupo. Estamos muy avanzados y nos faltan los jugadores que deben marcar la diferencia", explicó Vidorreta. El entrenador admitió que la pasada temporada se fichó con nivel, pero no siempre con el rendimiento esperado. Por eso, el club quiere hilar fino en un mercado especialmente caro y competitivo, sobre todo a estas alturas de junio con algunas ligas todavía en juego, como la mismísima ACB.

Duarte y Castañeda, dos fichajes frustrados. / ACBPhoto

Un bloque hecho, pero con piezas claves por llegar

El punto de partida está bastante definido. Por fuera aparecen Kendrick Perry, Melwin Pantzar, Alberto Díaz, Tyler Kalinoski y Nihad Djedovic. Por dentro, Tyson Pérez, Olek Balcerowski y David Kravish, además de la duda de Emir Sulejmanovic. A ese bloque se suma la situación de Jonathan Barreiro, con contrato y con la voluntad del club de que continúe, aunque todavía pendiente de una reflexión definitiva tras la llegada del nuevo entrenador. Hay optimismo en esta operación, pero todavía no está cerrada.

La experiencia reciente ha demostrado que una plantilla corta puede quedarse sin respuestas cuando llegan las lesiones o los problemas físicos durante el curso. De ahí que la idea de partida sea construir un grupo largo, de 13 o 14 jugadores, e incluso valorar si tiene sentido llegar hasta los 15, como desveló Juanma Rodríguez, director deportivo cajista, durante la puesta de largo de Vidorreta de este martes.

Juanma Rodríguez también confirmó que la situación de Yannick Nzosa, que regresa tras su cesión, está sobre la mesa como una posible incorporación al grupo.

Escolta, alero, ala-pívot y pívot

La hoja de ruta en el mercado de verano quedó bastante clara. Vidorreta fue directo al señalar las necesidades que hay en la plantilla verde y morada: "Necesitamos un "2", un "3" y un "4" de alto nivel". Además, el club busca un "5" que complemente con calidad a la dupla formada por Kravish y Balcerowski. Y, si el presupuesto y el encaje deportivo lo permiten, podría llegar otro jugador para ayudar en la posición de alero. El escenario no es fijo y puede cambiar según el mercado", apuntó Vidorreta.

Kravish, junto a Kalinoski. / Gregorio Marrero

Nombres propios: Djedovic, Barreiro, Nzosa y Tillie

El técnico ya ha hablado con algunos jugadores importantes del vestuario. Lo hizo con Djedovic antes de la rueda de prensa, al que definió como una "persona excepcional y un jugador de mucho valor interno". "Nos va a ayudar en los aspectos deportivos, sobre todo en la posición de "3". Nos dará mucho pegamento", afirmó. También tenía una cita prevista justo después de su comparecencia con los medios con Alberto Díaz. Con Kendrick Perry y Tyler Kalinoski, el contacto fue digital, una vez se confirmó el fichaje.

Otro nombre del que se habló fue el de Killian Tillie. Por su estilo de juego, el francés encajaría en el perfil de ala-pívot abierto que le gusta a Vidorreta, pero su situación física lo descarta para el próximo proyecto verde. "Es un cuatro que se adapta al estilo que propongo, pero tenemos el tema de la salud", explicó el entrenador. La prioridad para esa posición es un jugador importante y sano, capaz de asumir un rol titular desde el primer momento.

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Killian Tillie no seguirá en el Unicaja. / Unicajabfotopress/M.Pozo

El nuevo Unicaja ya tiene base, entrenador y una idea clara de plantilla. Ahora llega la parte más delicada: acertar con los fichajes que deben elevar el techo del equipo.