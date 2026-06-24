El Valencia Basket de los exjugadores del Unicaja Kameron Taylor y Yankuba Sima gana la Liga Endesa ante el Barça

Y por fin, el sufrimiento por el que tanto decía padecer Xavi Pascual, acabó. El Barça, demasiado mayor, demasiado desgastado, demasiado olvidado, y construido sin pies ni cabeza, concluyó su tercera temporada consecutiva en blanco porque en el baloncesto, como en la vida, los milagros ocurren muy de vez en cuando. Más aun cuando su rival en la final (3-1) era un equipo sin tacha, como el Valencia Basket de los excajistas Kameron Taylor y Yankuba Sima, que reina en la ACB por segunda vez en su historia después del título conquistado hace nueve años frente a un Real Madrid donde comenzaba a asomar un crío de apellido Doncic. El MVP, el dominicano Jean Montero (23,8 puntos y 30,3 de valoración en esta serie), toma el relevo a los Dubljevic, San Emeterio o Rafa Martínez en el imaginario valencianista.

El Barça, por mucho que luchara Shengelia, ya se había dejado la vida en el primer partido de la serie con aquel triunfo en el Roig Arena que le abría la posibilidad de reconquistar por fin la Liga ante la maltratada afición del Palau. Pero tras la clara derrota del segundo encuentro y el intento de levantamiento que a nada llegó del tercero, ya no hubo más oxígeno este jueves para forzar el quinto. Con una rotación tan corta que impide mantener el nivel de tensión durante largos tramos, con jugadores que nada aportan –nadie echará de menos a Willy Hernangómez–, y con estrellas que no dieron el paso al frente esperado –Punter, jugando para él, se desfondó anotando 27 puntos , mientras que Clyburn metió dos triples, y a otra cosa–, poco más podía hacer el equipo azulgrana que echar la vista atrás y maldecir viejas decisiones tomadas.

Desde que los dirigentes del Barça decidieron no renovar a Sarunas Jasikevicius hace tres años, el equipo ha sido incapaz de ganar uno solo título, sin que Roger Grimau, Joan Peñarroya y Xavi Pascual pudieran cambiar una inercia negativa que debería también llevarse por delante en los despachos a Juan Carlos Navarro, atado al club gracias al contrato de una década firmado cuando se retiró como baloncestista.

Pascual podrá tener una plantilla a su gusto en Dubai, alejado de las penurias de un club donde le dejaron claro –más con las acciones que con las palabras– que el baloncesto, histórica sección deficitaria y con nulo apego por parte del presidente, continuaría siendo un mero apéndice en un club que está para otras cosas.

Fue una triste despedida para demasiados, no solo para Xavi Pascual, que si bien se hundió en la Euroliga, pudo al menos exprimir lo que tenía llevando al Barça a la final de la ACB. Jan Vesely, que ya anunció su retirada, jugó su último partido en el Palau. Se dejó la vida, como siempre hizo cuando luchaba contra su propio cuerpo. También acaban contrato su compatriota Tomas Satoransky, que rompió a llorar, además del citado Willy Hernangómez –un alivio para el club–, Nico Laprovittola, que nunca sobró pese a sus problemas físicos, y medianías que en otros tiempos jamás habrían tenido un hueco en el equipo, como Myles Cale, Youssoupha Fall o Miles Norris.

Qué decir del partido. Jean Montero, el gran dominador de la serie, dejó hacer a Taylor hasta su furiosa irrupción en el tercer cuarto, cuando el Barça ya no pudo más que rendirse. "Fuimos al límite, pero no nos dio para más", zanjó Pascual. Pues eso.