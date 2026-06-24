Ibon Navarro confirma en Belgrado que se lleva a su segundo en el Unicaja, Alberto Miranda, al Estrella Roja

Ibon Navarro no se marcha solo al Estrella Roja de Belgrado. El técnico vitoriano, en una entrevista en el sitio web de su nuevo club, aseguró que contará en su nueva aventura de Euroliga con Alberto Miranda, el que ha sido su ayudante de confianza durante su etapa en el Unicaja. La salida del salmantino obliga al club cajista a recomponer también el staff técnico para la próxima temporada, ya con Txus Vidorreta al frente del nuevo proyecto verde.

Miranda llegó al Unicaja hace cinco temporadas, todavía con Fotis Katsikaris en el banquillo, y durante este periodo se ha consolidado como una pieza importante dentro del cuerpo técnico. Con Ibon Navarro adquirió un papel especialmente relevante, convertido en una de sus manos derechas en la etapa más exitosa de la historia reciente del club malagueño. Ahora, tras la salida del entrenador vitoriano, también hace las maletas rumbo a Belgrado.

Confirmación oficial

El propio Navarro lo explicó en una entrevista, al detallar cómo quedará configurado su equipo de trabajo. "La mayoría del cuerpo técnico pertenecerá al club. Conocen la Liga ABA, el campeonato nacional, la Euroliga, el propio club, la afición y su cultura mejor que nadie. Saben qué hay que mejorar y qué hay que mantener. Tengo plena confianza en ellos. Incorporaré a un segundo entrenador con el que trabajé cuatro años y medio en Málaga, y antes en Murcia. Sin embargo, creo que es importante trabajar con personas que ya forman parte del club", afirmó el exentrenador del Unicaja.

Alberto Miranda tenía otras opciones sobre la mesa, también de Euroliga, incluida la posibilidad de incorporarse al proyecto de Álex Mumbrú en Bolonia (es ayudante del barcelonés en la selección de Alemania), pero finalmente ha decidido acompañar a Navarro en Serbia. Ambos ya habían trabajado juntos antes de coincidir en Málaga y ahora prolongarán esa relación profesional en un reto de máxima exigencia, en un club histórico y con una presión ambiental enorme.

Alberto Miranda atiende en un tiempo de muerto del Alemania-Turquía. / Selección de Alemania

El Unicaja negocia su desvinculación

La marcha de Miranda todavía requiere resolver su situación contractual con el Unicaja, ya que tenía un año más de contrato con el club malagueño. Las partes negocian ahora su desvinculación para que pueda incorporarse al Estrella Roja, donde Navarro iniciará una nueva etapa después de cuatro años y medio en Málaga y de haber cerrado un ciclo cargado de títulos, crecimiento competitivo y reconocimiento.

Con la salida del salmantino, el staff cajista queda en fase de reconstrucción. Paco Aurioles y Andrija Gavrilovic son los otros miembros que permanecen del grupo de trabajo que acompañó a Ibon Navarro, una vez que Ángel Cañete se marchó hace dos temporadas rumbo a la selección de China.

Vidorreta también espera su equipo de trabajo

Mientras Navarro arma su nuevo cuerpo técnico en Belgrado, el Unicaja trabaja en el staff que tendrá Txus Vidorreta a su disposición. Juanma Rodríguez ya dejó entrever que podía haber movimientos y que el club quiere rodear al nuevo entrenador del mejor equipo posible. "En una de las conversaciones que tuvimos con Txus al principio, una de las cosas que le manifesté es que íbamos a intentar que tuviese el mejor staff posible. La situación a día de hoy es que puede seguir gente del staff o no puede seguir gente del staff. Eso ya lo iremos comunicando en los próximos días", señaló el director deportivo.

El mensaje del club es claro: Vidorreta tendrá peso en la configuración de su grupo de trabajo. El Unicaja quiere técnicos con capacidad, experiencia en ACB e ilusión por sumarse a una nueva etapa que arranca después de la salida de Navarro. "Vamos a procurar desde el club, trabajando conjuntamente y con una opinión del entrenador que pesa mucho, que tenga el mejor staff posible", añadió Juanma Rodríguez.

Nueva etapa

La marcha de Ibon Navarro al Estrella Roja ya era un cambio profundo para el Unicaja. La salida de Alberto Miranda lo amplía también al banquillo auxiliar. El entrenador vitoriano se lleva a Belgrado a uno de sus hombres de máxima confianza, mientras el club cajista termina de desmontar una estructura técnica que marcó una época y empieza a levantar la nueva alrededor de Vidorreta.