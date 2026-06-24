Jonathan Barreiro y el Unicaja, muy cerca del 'sí"

Jonathan Barreiro está cada vez más cerca de seguir siendo jugador del Unicaja. El alero gallego y el club cajista están próximos a cerrar el acuerdo para que el alero cumpla el año de contrato opcional que tiene firmado hasta 2027. Ambas partes se dieron un margen para valorar el futuro, pero las conversaciones parecen avanzar en la dirección de la continuidad. Los próximos días deberían ser decisivos para confirmar que Barreiro será una pieza más del nuevo proyecto verde 2026/2027.

Jonathan Barreiro sonríe tras una vctoria en la BCL. / BCL

Vidorreta

La situación del jugador tiene varios matices interesantes. En el Unicaja se contaba con él, pero la salida de Ibon Navarro abrió un pequeño paréntesis en la planificación. El técnico vitoriano había convertido a Barreiro en un jugador estructural dentro de su idea de equipo, por su capacidad para ayudar en varias posiciones, su físico, su trabajo defensivo y su lectura táctica. Por eso, tras el cambio en el banquillo, tanto el club como el jugador querían conocer la opinión del nuevo entrenador antes de tomar una decisión definitiva sobre su futuro.

La llegada de Txus Vidorreta ha ayudado a aclarar el escenario. El técnico bilbaíno tendrá un peso importante en la confección de la plantilla y su opinión era clave para saber si Barreiro seguía teniendo encaje en el nuevo Unicaja. Todo apunta a que sí. Su perfil de alero alto, con capacidad para alternar el "3" y el "4", encaja en una plantilla que debe crecer en físico, polivalencia y profundidad para volver a ser competitiva tras una última temporada más gris en resultados.

Un cupo con valor en el mercado

La condición de Barreiro como jugador de formación también tiene un peso evidente. En un mercado en el que los cupos de nivel son cada vez más escasos y cotizados, su continuidad supondría una buena noticia para el Unicaja. El club tiene bien encaminado ese apartado con Alberto Díaz, Melwin Pantzar, Nihad Djedovic, Tyson Pérez y Olek Balcerowski, pero mantener a Barreiro ampliaría todavía más el margen de maniobra de la dirección deportiva.

Leyma Coruña

El jugador de Cerceda es una opción muy interesante en el mercado para muchos equipos de la ACB. Uno de los que ha mostrado un interés importante es el Leyma Coruña, recién ascendido a la Liga Endesa y atento a la posibilidad de reforzarse con un jugador de la tierra, con experiencia ACB y con la condición de cupo. Barreiro sería una pieza muy atractiva para un proyecto que aterriza en la máxima categoría y necesita jugadores fiables para competir desde el primer día.

Sin embargo, el Unicaja parece estar en disposición de retenerlo. El club valora su papel dentro del vestuario y su capacidad para ofrecer soluciones en distintos contextos de partido. No siempre desde el brillo estadístico, pero sí desde aspectos que pesan mucho en una plantilla que quiere recuperar su solidez: defensa, rebote, ayudas, conocimiento del juego y adaptación a diferentes roles.

Vidorreta ya lo quiso en Tenerife

Hay además una circunstancia que conecta directamente a Barreiro con Vidorreta. Cuando el jugador fichó por el Unicaja en 2021, procedente del Zaragoza, otro de los equipos que pujó con fuerza por su incorporación aquel mercado estival fue el Tenerife, que entonces dirigía el ahora entrenador cajista. Aquello refleja que Vidorreta ya conocía y valoraba al jugador antes de aterrizar en Málaga.

Txus Vidorreta, durante la rueda de prensa de su presentación. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Ese antecedente puede tener ahora importancia. Barreiro no es un perfil desconocido para el nuevo técnico, sino un jugador que ya estuvo en su radar y que encaja dentro de una plantilla larga, versátil y con más recursos. El Unicaja quiere formar un plantel de 14 jugadores y necesita acertar con al menos cinco fichajes, pero también consolidar las piezas útiles que ya tiene dentro.

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La continuidad de Barreiro, incluso con una posible ampliación de contrato por una temporada más, hasta junio de 2028, sería un movimiento de estabilidad en pleno proceso de reconstrucción. Todo apunta a que el acuerdo está muy cerca. Falta la confirmación definitiva, pero el futuro de Jonathan Barreiro parece cada vez más vinculado al Carpena. En un verano de cambios, su continuidad puede ser una de las primeras certezas del nuevo Unicaja de Txus Vidorreta.