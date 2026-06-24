El Martín Carpena se cuela en la noche NBA de Aday Mara en el draft

Aday Mara vivió esta pasada madrugada uno de los momentos más importantes de su vida. El pívot aragonés fue elegido por Oklahoma City Thunder en el puesto 12 del Draft de la NBA, un salto gigantesco para uno de los grandes proyectos del baloncesto español. Y en una noche tan especial, Málaga también tuvo su pequeño protagonismo. No en forma de equipo, sino de escenario: el Martín Carpena apareció escrito en la chaqueta con la que Mara quiso rendir homenaje a los nombres propios y lugares que han marcado su camino.

Aday Mara, protagonista del Draft de la NBA. / NBA

250 nombres

La prenda llevaba serigrafiados 250 nombres de personas, clubes, pabellones y referencias importantes en su trayectoria. Entre ellos, justo después de Príncipe Felipe, el pabellón de su ciudad y de su Zaragoza natal, aparecía la palabra "Carpena". Un detalle breve, casi escondido entre tantos recuerdos, pero cargado de significado para el jugador y para el baloncesto malagueño.

La explicación está en el Mundial sub 17 de 2022, celebrado en la provincia de Málaga, con partidos en Alhaurín de la Torre, Marbella y el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Allí, Mara empezó a mostrar al mundo buena parte de lo que hoy le ha llevado a la NBA: altura, talento, visión de juego, capacidad para intimidar cerca del aro y una madurez impropia para su edad. España acabó colgándose la medalla de plata tras caer en la final ante Estados Unidos, precisamente en el Carpena.

Aquel torneo fue una de las primeras grandes ventanas internacionales para el gigante zaragozano. En Málaga dejó huella y, por lo visto esta madrugada, Málaga también se la dejó a él en su corazón. Que el Carpena aparezca en una chaqueta pensada para resumir toda una carrera antes de empezar la aventura NBA habla de la importancia que tuvo aquel campeonato en su formación y en su proyección.

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Adan Silver, junto a Aday Mara / SARAH YENESEL

Oklahoma City Thunder

Mara llega ahora a Oklahoma City Thunder, una de las franquicias más potentes de la NBA reciente, tras consolidarse en la NCAA con Michigan. Su elección en el número 12 confirma que su crecimiento ha convencido a la liga y que su nombre ya forma parte del presente del baloncesto español. Pero en esa foto de una noche histórica queda también un guiño malagueño: el Carpena, escenario de una plata mundial y parada sentimental en el camino de Aday Mara hacia la NBA.