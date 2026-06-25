Acuerdo cerrado: Jonathan Barreiro continuará en el Unicaja hasta 2027

El acuerdo estaba cada vez más cerca y ya es oficial. Los lazos entre el Unicaja y Jonathan Barreiro seguirán unidos, al menos hasta 2027. Fecha hasta la que figuraba en el contrato del gallego el año opcional, que se decide activar. Después de una pausa para reflexionar por ambas partes, la decisión conjunta mantiene al alero en el proyecto de Txus Vidorreta.

Precisamente, el desembarco del nuevo técnico por Ibon Navarro desencadenó esa duda de encaje en el dibujo. Pero, finalmente, Barreiro, polivalente en el '3' y el '4', encaja en la idea de físico y profundidad de plantilla que busca reconvertir en competitivo al equipo verde y morado.

Un cupo más confirmado

El gallego sonó para el Leyma Coruña, recién ascendido a Liga Endesa. Su condición de cupo, además de su compromiso, es más que atractivo. Sin embargo, será el Unicaja el conjunto que lo seguirá disfrutando. Así, la lista de jugadores de formación local dentro de la plantilla malagueña se queda, por ahora, con Alberto Díaz, Melwin Pantzar, Nihad Djedovic, Tyson Pérez, Olek Balcerowski y Jonathan Barreiro.

Comunicado del Unicaja

Jonathan Barreiro seguirá en el Unicaja hasta 2027

Unicaja Baloncesto ha ejercido su opción para prolongar el contrato de Jonathan Barreiro por una temporada más. De este modo, el alero gallego, que llegó al equipo en 2021, cumplirá su sexto curso en el Club.

Jonathan Barreiro y el Unicaja seguirán unidos una temporada más. El Club ha ejercido la cláusula para la ampliación del contrato del alero gallego, por lo que el jugador cumplirá su sexto curso en Málaga.

El de Cerceda llegó al Unicaja en la temporada 2021-22 procedente del Casademont Zaragoza. Desde entonces, Jonathan Barreiro ha sido indispensable en el equipo en labores defensivas y de intendencia, conectando con la grada del Carpena gracias a su entrega y sacrificio. En estos años se ha convertido en el 11º jugador con más partidos en la historia (254), muy cerca del décimo puesto que ostenta Nacho Rodríguez (258).

De este modo, Barreiro, pieza clave en el equipo con el que ha conseguido siete títulos en las últimas temporadas (dos Copas del Rey, dos BCL, dos Copa FIBA Intercontinental y una Supercopa Endesa), seguirá un año más en Málaga.