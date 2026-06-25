Alberto Díaz, Mario Saint-Supéry y Francis Alonso, ADN malagueño en la tercera Ventana para al Mundial de Catar 2027

Este jueves tuvo lugar el acto en el que Chus Mateo anunció la convocatoria para la tercera Ventana de Clasificación rumbo a la Copa del Mundo de Catar 2027. Acompañado por María Lacasa e Ignacio Asensi, directora general de Comunicación y responsable de Patrocinios de Endesa, respectivamente, el seleccionador español dio a conocer la lista en la sede madrileña de la compañía.

Un total de 14 jugadores han sido convocados, con representación del Unicaja a través de Alberto Díaz, que vuelve a contar para el técnico madrileño, y de Paco Aurioles, también de nuevo como técnico ayudante. Pero no será el único malagueño. Mario Saint-Supéry y Francis Alonso figuran entre los elegidos.

Convocatoria de 14 jugadores

El plantel completo queda de la siguiente forma: Izan Almansa, Francis Alonso, Ferrán Bassas, Darío Brizuela, Álvaro Cárdenas, Alberto Díaz, Hugo González, Willy Hernangómez, Pierre Oriola, Joel Parra, Oriol Paulí, Jaime Pradilla, Mario Saint-Supéry y Santi Yusta.

Partidos con Dinamarca y Georgia

La concentración de los nacionales escogidos será el lunes 29 de junio. La Ventana comprenderá los dos últimos partidos de la Primera Fase de clasificación para la Copa del Mundo de 2027. El 2 de julio en Madrid, 'La Familia' se enfrentará a Dinamarca y el 5 de julio en Tbilisi se medirá contra Georgia. Los de Chus Mateo tienen muy bien encaminada su presencia en la cita mundial, después de haber sumado 4 victorias y ninguna derrota, queda el último esprint antes de la Segunda Ronda, que dará el acceso definitivo.

Los tres mejores equipos de cada grupo jugarán una segunda fase en 2026-2027, con nuevas ventanas en agosto, noviembre y marzo. Europa es el continente que cuenta con más billetes para que sus selecciones disputen el torneo mundialista, que albergará 32 equipos: 5 de África, 7 de América, 7 de Asia/Oceanía y 12 de Europa. El objetivo de España es claro y está bien encarrilado.