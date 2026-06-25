Veteranos
Cinco equipos Unicaja Máster, en el FIMBA Maxibasketball de Atenas
La asociación de jugadores veteranos Unicaja Máster, estará presente con 5 equipos en el Campeonato de Europa FIMBA Maxibasketball, que esta edición se celebrará en Grecia
Este miércoles 24 de junio se presentaron en el Martín Urbano los cinco equipos que representarán a Unicaja Baloncesto, bajo el nombre de la asociación Unicaja Máster, en el XIII Campeonato de Europa FIMBA Maxibasketball, que se celebrará en Atenas (Grecia) del 26 de junio al 5 de julio. Por primera vez, serán cinco los equipos que acudan a representar al club en este torneo, al que acudirán los equipos masculinos +50, +55, +60 y +65; y el conjunto femenino +50.
Rivales
El Unicaja Máster +50 masculino está en el Grupo E junto al Golden Players Italia (Italia) y el Polska koszalin (Polonia); el Unicaja Máster +55 masculino está en el Grupo C con Uruguay, FIMBA GB (Gran Bretaña) y EKA Athens +55 (Grecia); el Unicaja Máster +60 masculino está en el Grupo D junto a Alemania A (Alemania), Over Sport Italia (Italia) y Serbia 2 Zrenjanin (Serbia) y el Unicaja Máster +65 masculino está en el Grupo A con el Over Sport Italia (Italia) y GB O65s Mens (Gran Bretaña) y el Unicaja Máster +50 femenino está en el Grupo A junto con el Ledies Legion (Ucrania), Plan B (Alemania) y GB Maxibasketball (Gran Bretaña).
Todos los equipos disputarán una fase previa a partir del sábado 27. A partir de ahí, los equipos buscarán clasificarse para las semifinales del torneo, que se celebrarán el sábado 4. Un día más tarde, el domingo 5, la final de cada categoría.
López Nieto
El presidente de Unicaja Baloncesto, Antonio Jesús López Nieto ha valorado positivamente la presencia del Unicaja Máster en el FIMBA Maxibasketball: "A mí lo que me satisface es la alegría, la gran unión que hay en este grupo de veteranos máster, con la ilusión que viajan al Campeonato de Atenas. Que vayan cinco equipos, dos +50, uno masculino y uno femenino; uno +55; uno +60; y otro +65 demuestra que la asociación está muy viva y con muchas ganas de hacer cosas, y para nosotros eso es fundamental, porque dentro de lo que es nuestra comunidad deportiva, me parece algo extraordinario y estoy muy contento de cómo están funcionando las cosas".
Asimismo, López Nieto ha animado "tanto a su Junta Directiva de la Asociación de Veteranos, con Rafa Pozo a la cabeza, y a todos cuantos componen este proyecto tan ilusionante a seguir así, que es muy bonito. El baloncesto sigue, aunque la edad diga que hay que parar un poquito, pero se para, se disfruta, se juega y lo mejor es que disfruten y que no venga ningún lesionado, eso es lo más importante".
Rafa Pozo
El presidente de la Asociación Unicaja Máster Rafa Pozo ha señalado que este es "el cuarto campeonato de FIMBA que vamos a disputar. Este año vamos un equipo más, somos cinco, con un total de 80 jugadores, jugadoras y técnicos, más los acompañantes, por lo que tenemos una expedición ya de 90 personas. Creo que estamos haciendo aquí algo muy bonito, que en España no lo hay, como es que equipos veteranos disputen el campeonato de FIMBA en este formato, este año en Atenas. Desde la asociación estamos agradecidos al apoyo de Unicaja Baloncesto, Fundación Unicaja y algunos sponsors que vamos consiguiendo. Vamos creciendo, recuperando a muchos jugadores antiguos del club y estamos haciendo una cosa muy bonita, que es que a nuestra edad podamos seguir jugando a baloncesto y haciendo deporte, que es una maravilla".
María del Carmen Morales
Por su parte, María del Carmen Morales, integrante del Unicaja Máster +50 femenino, ha apuntado que "ya fuimos hace dos años a Pésaro y quedamos quintas. Hemos estado entrenando y preparando con mucha ilusión esta nueva expedición a Atenas. Tenemos muchas ganas. Lo primero y lo más importante es no lesionarnos y lo segundo, disfrutar jugando y conocer aquello. Nos hemos preparado con algunos torneos y partidos amistosos y entrenando todas las semanas. Nos lo tomamos muy en serio".
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