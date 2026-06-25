Confirmado el cartel de la BCL 2026/27: el Unicaja ya conoce a sus futuros rivales

El Unicaja ya conoce a los equipos con los que compartirá batalla en su intento de conquistar la que sería su tercera Basketball Champions League. La competición europea de la FIBA hizo pública este jueves 25 de junio la lista de los clubes que formarán parte de la temporada 2026/27, una edición en la que el conjunto malagueño volverá a partir entre los aspirantes al título.

30 clubes con plaza directa, 2 huecos restantes

La Junta Directiva de la BCL ratificó la relación de 30 clubes que han obtenido plaza directa para la temporada regular, patrocinada por Ameresco SUNEL, así como los 24 equipos que disputarán las rondas de clasificación para completar las dos plazas restantes de un cuadro final de 32 participantes.

Los 30 clubes que estarán presente en la temporada regular de la BCL 2026/27, a esperas de dos más que completen la lista. / BCL Photo

En total, 61 clubes presentaron su candidatura antes de la fecha límite del pasado 19 de junio. La undécima edición del torneo contará con la presencia de 16 campeones de ligas nacionales, nueve de ellos ya clasificados directamente para la fase regular: ALBA Berlín (Alemania), Spartak Office Shoes (Serbia), ERA Nymburk (República Checa), Cibona (Croacia), Windrose Giants Antwerp (Bélgica), Falco KC Szombathely (Hungría), FC Porto (Portugal), Legia Warszawa (Polonia) y Sabah BC (Azerbaiyán).

Los 30 equipos clasificados directamente para la temporada regular son: Rytas Vilnius (LTU, campeón defensor de la BCL); Asisa Joventut (ESP); UCAM Murcia (ESP); Surne Bilbao (ESP); Unicaja (ESP); ALBA BERLÍN* (ALEMANIA); Cestas BMA365 Bamberg (GER); Telekom Baskets Bonn (Alemania); Juventus Utena (LTU); Nanterre 92 (FRA); Cesta Cholet (FRA); SIG Estrasburgo (FRA); AEK BC (GRE); Peristeri Betsson (GRE); Trabzonspor (TUR); Galatasaray MCT Técnico (TUR); ERA Nymburk* (CHE); BK KVIS Pardubice (CHE); Zapatos de oficina Spartak* (SRB); Cibona* (CRO); Legia de Varsovia* (POL); Pallacanestro Reggiana (ITA); Pallacanestro Varese (ITA); Igokea m:tel (BIH); Bnei Penlink Herzliya (ISR); Hapoel Holón (ISR); Sabá BC* (AZE); Falco KC Szombathely* (HUN); Gigantes de la rosa de los vientos de Amberes* (BEL); y FC Oporto* (POR).

El Río Breogán intentará sumarse en la Ronda de Clasificación

Además, otros siete campeones nacionales participarán en las rondas previas, entre ellos los daneses Bakken Bears y los chipriotas Petrolina AEK Larnaca. Y, en clave española, el Río Breogán intentará sumarse a la Penya, el UCAM, el Surne Bilbao y el Unicaja a través de la fase de clasificación.

En ella, 24 clubes serán divididos en dos torneos, y únicamente el campeón de cada uno de ellos logrará el billete para completar la temporada regular de la Basketball Champions League 2026-27.

Los torneos de la ronda de clasificación se disputarán del 14 al 20 de septiembre, mientras que la temporada regular dará comienzo el 6 de octubre de 2026. Antes, habrá que estar pendiente al sorteo del 8 de julio.

Una BCL con premio para la NBA Europa

El nivel competitivo será similar, pero la temporada 2026/2027 de la BCL aparece para muchos como una edición estratégica para el futuro del baloncesto continental, ya que se convertirá en una de las vías de acceso a la futura NBA Europa de 2027.

La nueva competición al dar al ganador una plaza directa, mientras que el segundo y el tercero de la Final Four optarán a otra plaza a través de un torneo clasificatorio.