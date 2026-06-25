Cuenta atrás para el Unicaja: ¿cuándo será el sorteo de la BCL 2026/27?

El Unicaja ya conoce el escenario al que se enfrentará en la Basketball Champions League 2026/27. Este jueves quedó confirmado el listado de los 30 equipos con plaza directa para la temporada regular y de los 24 clubes que pelearán por las dos últimas vacantes a través de las rondas de clasificación. Con ese panorama ya definido, la próxima fecha marcada en rojo en el calendario cajista será el 8 de julio, día en el que conocerá el camino que deberá recorrer en el arranque de una nueva aventura continental.

El sorteo de la BCL 26/27 será el 8 de julio. / La Opinión

8 de julio como fecha marcada en rojo

Ese miércoles se celebrará en la Casa del Baloncesto Patrick Baumann, en Mies (Suiza), el sorteo de los grupos de la temporada regular y de los torneos de clasificación, una cita que será retransmitida en directo a través del canal oficial de YouTube de la Basketball Champions League. Será entonces cuando el conjunto malagueño descubra a sus primeros rivales y el recorrido que deberá afrontar en su intento de conquistar la tercera BCL de su historia.

El sorteo supondrá el punto de partida de una competición en la que el club de Los Guindos se ha consolidado como una de las grandes referencias del baloncesto FIBA en Europa tras sus éxitos recientes.

El Joventut de Badalona, el UCAM Murcia, el Surne Bilbao Basket y el Unicaja lideran la representación de la Liga Endesa en la próxima edición de la competición. A ellos intentará sumarse el Río Breogán, que buscará una de las dos plazas aún vacantes para la fase regular a través de los torneos de clasificación que se disputarán en septiembre.

Plaza para la NBA Europa

La edición 2026/27 aparece, además, como una de las más relevantes de los últimos años. Más allá del beneficio económico que supone llegar lejos en el torneo, la próxima campaña se perfila como una puerta de acceso estratégica a la futura NBA Europa. Si se cumplen los plazos previstos para el lanzamiento de la nueva competición en octubre de 2027, el campeón de la BCL obtendría una de las cuatro plazas reservadas por méritos deportivos, una vía a la que también podrían aspirar el subcampeón y el tercer clasificado a través de los torneos de final de temporada.

La fase regular arrancará el 6 de octubre

Mientras tanto, el club malagueño ya conoce a los 29 rivales directos con los que compartirá cartel en la fase regular, que arrancará el 6 de octubre de 2026, a la espera de que las rondas previas completen los dos últimos billetes para una competición que promete ser una de las más exigentes y trascendentales de los últimos tiempos.