Tres jugadores del Unicaja y Paco Aurioles, protagonistas de la próxima Ventana FIBA

Todavía queda rematar las presencias de las diferentes selecciones que formarán parte del Mundial de Catar 2027. Este julio tendrá lugar la última Ventana de la Primera Fase clasificatoria que dará el acceso a la siguiente y definitiva barrera. Un año más, el Unicaja estará representado en diferentes combinados. A partir de la próxima semana, Alberto Díaz (España), Olek Balcerowski (Polonia) y Melwin Pantzar (Suecia), además de Paco Aurioles, técnico ayudante del combinado nacional, se pondrán en 'modo internacional'.

Selección española: Alberto Díaz y Paco Aurioles

'La Familia', que está citada para concentrarse el 29 de junio, se medirá a Dinamarca el jueves 2 de julio en la Caja Mágica de Madrid (19:00 horas). Días más tarde, el domingo 5, jugarán contra Georgia a domicilio en el Tbilisi Sports Palace (17:30 horas). Ambos duelos podrán seguirse a través de Teledeporte, Movistar+ y Courtside 1891. España marcha muy bien encaminada, líder del Grupo A imbatida hasta la fecha (4-0). Junto a Alberto Díaz y Aurioles se suman a la convocatoria otros dos malagueños formados en Los Guindos como son Francis Alonso y Mario Saint-Supéry.

Polonia: Olek Balcerowski

Olek Balcerowski arrancará con Polonia en esta Ventana FIBA el viernes 3 de julio en el Sport Arena de Viena ante Austria (18:00 horas). El lunes 6, recibirá en el Tauron Arena de Cracovia a Países Bajos (18:00 horas). El primer choque se podrá seguir por Courtside 1891, mientras que el segundo también tendrá la opción de Movistar+. Los polacos manejan el mismo buen balance que los de Chus Mateo, primeros del Grupo F también invictos (4-0).

Pantzar, con Suecia

Por su parte, la primera nueva incorporación cajista confirmada para el curso 2025/26, Melwin Pantzar, también ha sido convocado con su selección, Suecia. Jugará ante la República Checa el jueves 3 de julio en el Hovet de Estocolmo (19:00 horas). Posteriormente, viajará a los Balcanes para enfrentarse a Eslovenia el lunes 6 en el Arena Stozice de Ljubljana (20:00 horas). Ambos enfrentamientos serán retransmitidos por Courtside 1891, aunque el segundo duelo también se podrá ver en Movistar+. Suecia es última del Grupo H, en la cuarta posición, con una victoria y tres derrotas.