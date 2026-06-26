Cameron Hunt, a un paso de convertirse en el segundo refuerzo del Unicaja para la temporada 2026/27

Tras la incorporación de Melwin Pantzar después de su fichaje el pasado verano y cedido un curso al Surne Bilbao Basket y la llegada de Txus Vidorreta como nuevo entrenador, el Unicaja tiene muy encaminado el fichaje de Cameron Hunt como segundo refuerzo del róster para la temporada 2026/27.

Cláusula de rescisión de 200.000 dólares

La operación entra en sus últimas horas y en el club existe un importante optimismo para poder cerrarla definitivamente. El jugador se encuentra actualmente en Estados Unidos, donde permanece mientras se resuelven los últimos flecos administrativos y contractuales que separan a ambas partes del acuerdo definitivo.

Cameron Hunt, con el Juventut de Badalona. / ACB photo / DAVID GRAU LLINARES

El estadounidense tiene todavía un año más de contrato con el Joventut, que ha intentado convencerle para continuar en Badalona. Sin embargo, existe una cláusula de rescisión de 200.000 dólares, unos 175.000 euros al cambio, que el club verde está dispuesto a asumir.

Quedaría resueltas las posiciones de base y escolta

El nuevo entrenador del Unicaja, Txus Vidorreta, ya dejó claro en su presentación que el equipo necesitaba incorporar "un 2 de alto nivel", además de un alero y un ala-pívot también de calidad, así como completar la rotación interior con un tercer pívot.

Txus Vidorreta, durante la rueda de prensa. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozio

Con la llegada de Hunt, de la que se hizo eco Sur, el club daría por resueltas las posiciones de base y escolta de cara a la próxima temporada. Con Alberto Díaz, Kendrick Perry y Melwin Pantzar como bases y Tyler Kalinoski y Cameron Hunt acompañándoles como escoltas. A partir de ahí, la dirección deportiva sigue centrando sus esfuerzos en cerrar al menos un jugador más en cada una de las tres posiciones restantes para completar la plantilla.

Doble experiencia ACB

Hunt, que cumplirá 29 años el próximo mes de agosto, llega además con la experiencia de haber disputado ya dos temporadas en la Liga Endesa, un aspecto especialmente valorado por el cuerpo técnico. Ya destacó en el BAXI Manresa y esta temporada siguió creciendo en la Penya, donde ha firmado 15,6 puntos, 1,7 rebotes, 2,9 asistencias y 13,8 de valoración en ACB y 13.3 puntos, 1.7 rebotes y 3 asistencias en BCL.

A pesar de que el Joventut ha pujado por su continuidad y que el Virtus Bolonia de la Euroliga también había valorado su fichaje, lo cierto es que el Unicaja se ha posicionado en el primer puesto de las preferencias de Hunt, por lo que salvo giro inesperado, el escolta norteamericano se convertirá en el segundo fichaje del Unicaja para el curso 2026/27.