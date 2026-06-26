Chris Duarte habla por primera vez de su "delicada" situación con el Unicaja

Chris Duarte ha hablado públicamente por primera vez desde que el Unicaja decidiera suspenderle de empleo en el tramo final de la pasada temporada. Mientras se continúa negociando un acuerdo que beneficie a ambas partes para poner fin a su vinculación, el escolta dominicano ha reconocido que atraviesa un momento "muy delicado" con el club malagueño, aunque ha evitado entrar en detalles sobre una situación que sigue abierta.

Concentrado con República Dominicana

El internacional dominicano ya se encuentra concentrado con la selección de República Dominicana para preparar los encuentros clasificatorios frente a Estados Unidos y Nicaragua del 3 y el 6 de julio.

Allí, fue cuestionado por los medios de su país sobre su futuro y las informaciones que le sitúan lejos de Málaga. "Ahora estoy en una situación muy delicada con el Unicaja, mi club. No puedo dar muchos detalles. Pregúntame eso en agosto. Estoy en casa. Me siento brillante. Estuve en Puerto Plata con mi familia antes de venir aquí. Y nada mejor que en casa. Muy contento de estar aquí", explicó.

También hizo una reflexión sobre su trayectoria desde la NBA. "Siempre he mantenido los pies en la tierra. Todo lo que sube, tiene que bajar. He aprovechado mi momento al máximo. He hecho un buen plan con los míos y todo me ha salido bien. Es un negocio muy difícil. Hay miles de atletas luchando por lo que tú tienes. Es difícil llegar, pero más difícil mantenerse. Estoy súper contento y bendecido por vivir esa experiencia en la NBA y me siento contento, pero es algo del pasado. Pienso mucho en eso, en lo que he vivido, pero la vida continúa. Tengo trabajo, compromiso", aseguró Duarte, al que en las últimas semanas se ha relacionado con un posible regreso al baloncesto puertorriqueño.

Dos expedientes disciplinarios en el Unicaja y suspensión de empleo

El presidente del Unicaja, Antonio Jesús López Nieto, confirmó hace unas semanas que el primer expediente disciplinario abierto al jugador, tras la polémica publicación en sus redes sociales durante la Final Four de la BCL en Badalona, ya ha sido resuelto y comunicado al propio Duarte. Además, desveló que el club volvió a sancionar al internacional dominicano por un nuevo incidente cuyo contenido no ha trascendido.

Antonio Jesús López Nieto, presidente del Unicaja / L.O.

El aterrizaje de Chris Duarte en Málaga estuvo rodeado de una enorme expectación. Presentado en un acto personalizado en el Westpark, reflejo de las grandes expectativas depositadas en un fichaje llamado a marcar diferencias. Sin embargo, el rendimiento del jugador no respondió ni en el plano deportivo ni en el extradeportivo, hasta desembocar en una situación que terminó estallando durante la Final Four de la Basketball Champions League.

Desde entonces, Duarte permanece apartado del equipo y, aunque tenía un año más de contrato con el Unicaja, no continuará vistiendo la camiseta cajista. Club y jugador continúan negociando una resolución amistosa de su vínculo contractual, un acuerdo que se espera pueda cerrarse en las próximas semanas.

Mientras tanto, Duarte vuelve a las pistas con su selección, después de no disputar un partido oficial desde el duelo ante el Gran Canaria del pasado 29 de abril, a la espera de que se resuelva definitivamente su etapa en Málaga.