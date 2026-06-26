OFICIAL: Cameron Hunt defenderá al Unicaja las dos próximas temporadas

El Unicaja ya tiene cerradas las posiciones de base y escolta de cara a la próxima temporada. El conjunto malagueño hizo oficial este viernes el fichaje de Cameron Hunt para las dos próximas campañas, incorporando a uno de los grandes referentes ofensivos de la última Liga Endesa.

El escolta estadounidense, de 28 años y 1,91 metros, llega procedente del Joventut de Badalona, con el que tenía contrato en vigor, por lo que la entidad cajista ha abonado su cláusula de rescisión, cifrada en 200.000 dólares (unos 175.000 euros al cambio).

El jugador extracomunitario aterriza en el equipo de Txus Vidorreta después de firmar una sobresaliente temporada en la que promedió 15,6 puntos por encuentro, convirtiéndose en el séptimo máximo anotador de la competición y consolidándose como uno de los mejores generadores de puntos del campeonato.

Con la incorporación del estadounidense, adelantada por SUR y ya oficializada por el club, el Unicaja da por completado su juego exterior en las posiciones de '1' y '2'. Alberto Díaz, Kendrick Perry y Melwin Pantzar ocuparán la dirección del equipo, mientras que Tyler Kalinoski y Cameron Hunt formarán la pareja de escoltas. A partir de ahora, la dirección deportiva centra sus esfuerzos en reforzar las tres posiciones restantes de la plantilla.

Comunicado del Unicaja

Cameron Hunt, potencial ofensivo para el Unicaja

Unicaja Baloncesto ha alcanzado un acuerdo para incorporar al escolta estadounidense Cameron Hunt para las dos próximas temporadas. El jugador, de 28 años y 1,91 metros, llega procedente del Asisa Joventut, donde destacó por su capacidad anotadora, siendo uno de los máximos artilleros de la Liga Endesa.

Talento ofensivo para el Unicaja. El Club ha alcanzado un acuerdo para incorporar al escolta estadounidense Cameron Hunt (28 años, 1,91 metros) para las dos próximas temporadas. El jugador zurdo, que llega procedente del Asisa Joventut, destaca por su gran capacidad anotadora, siendo capaz de generarse sus propias canastas en el uno contra uno o con un eficaz tiro desde media como de larga distancia.

La pasada temporada promedió en Liga Endesa 15,6 puntos con un 52,6% en tiros de 2, un 86,8% en tiros libres y un 40,7% en triples, anotando casi dos por partido, lo que le llevó a ser el séptimo mejor anotador de la competición. A ese repertorio ofensivo añadió 2,9 asistencias, 1,7 rebotes y una recuperación para 13,8 de valoración en los 39 encuentros que disputó, siendo clave en el gran curso de la Penya. En la BCL, el nuevo combo del Unicaja registró 13,3 puntos, 3 asistencias y 1,7 rebotes en los 15 partidos que jugó.

Cameron Hunt, con el Juventut de Badalona. / ACB PHOTO

Formado en Duncanville High School y Southwestern Moundbuilders College (2015-19), donde fue nombrado ‘Jugador del Año’ en la División II de la NAIA de 2019, dio el salto al profesionalismo en Europa. Alemania fue su primer destino, formando parte del Würzburg Baskets durante tres temporadas (2020-23). Al término de su último curso en el país germano, firmó por el Derthona Basket italiano para jugar el Playoff de la Lega. Al acabar la competición, se unió en el curso 2023-24 al JDA Dijon francés, con el que conquistó la Copa de Francia 2024.

Su buen rendimiento en el país vecino le permitió fichar por el BAXI Manresa en el curso 2024-25, con el que debutó en Liga Endesa promediando 13,7 puntos junto a un 40% en triples, llegando a ser Jugador de la Jornada 28 gracias a los 30 puntos, 3 asistencias y 7 faltas recibidas para 33 de valoración ante el Bàsquet Girona. De ahí, fue al Asisa Joventut la pasada temporada, donde se convirtió en el referente ofensivo de un equipo en el que le acompañaban Ricky Rubio, Jabari Parker y Ante Tomic. Su tope anotador esta pasada campaña fue de 35 puntos frente al Recoletas Salud San Pablo Burgos, con 6/7 en triples.

Con su fichaje, el Unicaja añade potencial anotador a su perímetro con un jugador desequilibrante y gran capacidad ofensiva.

¡Bienvenido, Cameron!