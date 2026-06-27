Cameron Hunt, el escolta que dará al Unicaja puntos, generación y veneno exterior

Cameron Hunt ya es jugador del Unicaja. Un fichaje de esos capaces de elevar el nivel ofensivo de cualquier plantilla. Un escolta con puntos, personalidad y experiencia reciente en la ACB, tres virtudes especialmente valiosas en una reconstrucción que busca el club de Los Guindos para mantener al equipo entre los aspirantes a todo.

No es, desde luego, una apuesta exótica ni un melón por abrir. Hunt ya ha demostrado en Manresa y Joventut que puede producir en la Liga Endesa, que entiende el ritmo de la competición y que tiene recursos para ser importante en contextos exigentes. Para el nuevo Unicaja de Txus Vidorreta, su llegada tiene una lectura clara: sumar un exterior capaz de anotar, crear ventajas y asumir tiros cuando el partido deja poco margen para la elaboración.

Un anotador con recursos propios

La primera aportación de Hunt sería evidente: puntos. El estadounidense es un escolta con facilidad para mirar al aro, con buena mano desde el triple y con capacidad para encontrar tiros tanto tras pase como después de bote. No depende únicamente de que el sistema le genere una ventaja limpia, una cualidad que puede resultar decisiva en los finales igualados.

Ese perfil encaja en una necesidad concreta del Unicaja. El equipo necesita mantener su identidad coral, pero también incorporar jugadores que puedan resolver posesiones complicadas. Hunt ofrece precisamente eso: amenaza exterior, agresividad hacia el aro, capacidad para sacar faltas y recursos técnicos para producir cuando la defensa rival aprieta.

Bote y creación para el perímetro

Más allá de la anotación, Hunt puede darle al Unicaja un punto extra de creación desde el puesto de escolta. Es un jugador con manejo, cómodo en situaciones de bloqueo directo y con capacidad para generar desequilibrios sin ocupar necesariamente el rol de base. En una plantilla con varios focos ofensivos, esa versatilidad puede tener mucho valor.

Vidorreta ha insistido en la necesidad de construir un equipo con más piezas de alto nivel. Hunt entraría en esa idea como un exterior capaz de jugar con balón, pero también de adaptarse a una estructura colectiva. Su reto estaría en encontrar el equilibrio entre su instinto anotador y el reparto de responsabilidades que exige un Unicaja construido para competir desde el grupo.

Carácter para partidos grandes

Uno de los aspectos más interesantes de Hunt es su competitividad. No es un jugador que se limite a maquillar estadísticas, sino un exterior con capacidad para aparecer en tramos calientes. El Unicaja ya lo ha sufrido como rival, y esa experiencia también cuenta a la hora de valorar su posible encaje en Málaga.

En un equipo que viene de años de máxima exigencia, los fichajes no solo se miden por el talento. También pesan la personalidad, la resistencia mental y la capacidad para rendir bajo presión. Hunt tiene ese punto de jugador incómodo, agresivo y con confianza para asumir decisiones importantes.

Una pieza para elevar el techo

Su llegada no tiene por qué convertirlo en la gran estrella del proyecto, pero sí en una pieza llamada a elevar el techo ofensivo del Unicaja. Hunt puede aportar amenaza desde el primer día, abrir espacios para los interiores, castigar ayudas defensivas y dar otra vía de anotación en noches espesas.

La clave estaría en el encaje. El Unicaja necesita que su nuevo perímetro sea más largo, más físico y más resolutivo, pero sin perder la esencia de equipo que le ha permitido ganar y competir durante los últimos años. Si Hunt acepta ese contexto, su perfil puede encajar muy bien en el nuevo ciclo.

Un fichaje con impacto inmediato

El principal valor de Cameron Hunt es que no necesitará demasiadas explicaciones para entender lo que se necesita de él. Llegará para anotar, generar, amenazar desde fuera y competir. En una plantilla que busca rearmarse tras el final de una etapa histórica, ese tipo de certezas tiene un peso enorme.

El Unicaja suma un escolta de rendimiento contrastado, con margen para ser importante y con características que encajan en lo que necesita Vidorreta. Puntos, bote, carácter y veneno exterior para un proyecto que quiere seguir mirando a los títulos.