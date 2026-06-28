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Pretemporada

El Unicaja jugará la Copa Andalucía el 5 de septiembre en Córdoba contra un rival de Primera FEB por determinar

El polideportivo de Vista Alegre acogerá la final del torneo autonómico contra el ganador de una liguilla entre los equipos andaluces de la segunda categoría del baloncesto español: Coto de Córdoba, Caja87 y Fundación CB Granada

El Unicaja ganó el pasado verano la Copa Andalucía 2025.

El Unicaja ganó el pasado verano la Copa Andalucía 2025. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

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Emilio Fernández

Emilio Fernández

El Unicaja será la próxima temporada el único equipo andaluz en la Liga Endesa, tras el descenso del Coviran Granada. Eso no impide que se juegue en pretemporada la tradicional Copa de Andalucía, que este verano de 2026 cambiará su formato, con una liguilla previa entre los tres equipos andaluces de la Primera FEB, de la que saldrá el rival del Unicaja en la finalísima. La cita por el cetro andaluz volverá a tener como sede el pabellón de Vista Alegre de Córdoba.

Rival por decidir

Todavía no se sabe quién será el 5 de septiembre el rival del Unicaja de Txus Vidorreta. El Coto de Córdoba, el Caja87 y el Fundación CB Granada, los tres representantes andaluces de la Primera FEB disputarán, en los últimos días de agosto, una liguilla para lograr el billete a la finalísima.

Momentos del partido amistoso entre el Unicaja y el Coviran Granada, que ha tenido lugar este sábado en Córdoba. El encuentro ha permitido disputar el título de la Copa Andalucía

Imagen del partido entre el Unicaja y el Coviran Granada, de la Copa Andalucía. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

El Unicaja Málaga, vigente campeón

El equipo verde, vigente campeón del torneo, defenderá la corona conquistada en las dos últimas ediciones. Precisamente, las dos últimas finales se disputaron también en Vista Alegre, con triunfo del conjunto cajista ante el Coviran Granada, que entonces sí militaba en la máxima categoría. La respuesta del público cordobés fue excepcional en ambas ocasiones, hasta el punto de registrar un lleno absoluto en el recinto, una imagen que se espera repetir en esta nueva edición.

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Cuatro amistosos ya asegurados

La Copa de Andalucía será uno de los cuatro amistosos de los que ya hay confirmación oficial. Otro, el primero de la fase de preparación, será en Melilla. Los otros dos son los correspondientes al Trofeo Costa del Sol, que en este caso serán ante La Laguna Tenerife y ante el Real Madrid.

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