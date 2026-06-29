La afición del Unicaja demuestra su apoyo para la temporada 2026/27 con una renovación del 97,18%

La afición del Unicaja ha vuelto a demostrar su fidelidad con el equipo. Tras finalizar el plazo para solicitar la baja del abono de cara a la temporada 2026/2027, el 97,18% de los abonados ha renovado su compromiso con el conjunto malagueño.

La elevada tasa de renovación confirma el excelente momento que vive la 'marea verde', que volverá a convertir el Martín Carpena en uno de los pabellones con mejor ambiente del baloncesto nacional y europeo.

Un Martín Carpena de récords

Así, durante la campaña 2025/2026 el Unicaja registró una asistencia media de 9.205 espectadores por partido, siendo el segundo pabellón con mayor afluencia de la competición y superando por tercera temporada consecutiva la barrera de los 9.000 asistentes de media. E incluso batiendo su récord propio de asistencia en Liga regular de ACB y segundo en BCL.

Lista de espera por abonos

Las bajas registradas serán cubiertas en primer lugar por los integrantes del Equipo Chicui que pasan a la categoría de abonado infantil. Posteriormente, la entidad cajista atenderá a los aficionados inscritos en la lista de espera, aunque la elevada demanda de nuevos abonos supera ampliamente el número de localidades disponibles.

Además, el Unicaja ha abierto el plazo para que los abonados puedan solicitar cambios de localidad, de titularidad o de forma de pago a través de su perfil web, que estará disponible hasta el 5 de julio.