Entrenador del Unicaja
Así se cerró el fichaje de Vidorreta por el Unicaja: 75.000 euros y billete para el Costa del Sol
La cláusula de salida ascendía a 100.000 euros, aunque el acuerdo se redujo al incluir la participación de La Laguna Tenerife con todos los gastos cubiertos en la cita amistosa malagueña
Txus Vidorreta recaló en el Unicaja para las próximas dos campañas después de 10 años al frente del proyecto de la Laguna Tenerife. El bilbaíno contaba con un año más de contrato en el conjunto tinerfeño, que le permitía salir si así lo pedía, pero que activó una cláusula que tenía en caso de marcha para algunos escenarios -Euroligas y Unicaja entre ellos-.
100.000 euros reducidos a 75.000
Finalmente, el club verde y morado llegó al acuerdo con el aurinegro de fijar en 75.000 euros la rescisión del bilbaíno, que estaba fijada en 100.000 euros. A cambio de la reducción, el equipo canario tendrá, además de la participación, todos los gastos pagados en el Torneo Costa del Sol.
El nuevo técnico cajista se mostró ilusionado por el nuevo reto boquerón durante su rueda de prensa de presentación la pasada semana. Este lunes, Aniano Cabrera, presidente del club insular, mantuvo un desayuno informativo con los medios de comunicación en el que aclaró algunas cuestiones, entre ellas el dinero que dejó en las arcas canarias la marcha de Vidorreta.
Así, con la 'rebaja' de los servicios del entrenador, se acordaba la participación de Tenerife en la cita amistosa que suelen disputar el Unicaja, el Real Madrid y un equipo extranjero. Este curso, aún a falta de la confirmación oficial de fechas y el tercer rival, podría darse la coincidencia de un triangular completamente español.
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