El Unicaja abre el plazo para el cambio de localidades de los abonados

Una vez finalizado el plazo para solicitar la baja del abono al club de Los Guindos, desde este lunes 29 de junio y hasta el 5 de julio permanece abierto el periodo para que los abonados del Unicaja soliciten un cambio de localidad en el Martín Carpena.

La gestión puede realizarse cómodamente a través del perfil web de socio o de forma presencial en las tiendas oficiales de Los Guindos y Acera de la Marina.

El club mantiene para la temporada 2026/27 una política continuista con su campaña de abonados, congelando los precios, tal y como anunció el presidente, Antonio Jesús López Nieto, en una rueda de prensa al término de la pasada temporada.

Toda la Liga y la BCL incluidas

Además, el abono volverá a incluir todos los partidos que dispute el Unicaja como local tanto en la Liga Endesa —Liga Regular y play off— como en la Basketball Champions League —Regular Season, Round of 16 y cuartos de final— por un precio único. Los abonados que asistieron a todos los encuentros de la segunda vuelta de la temporada 2025/26 podrán beneficiarse, además, de un descuento del 10%.

Abonados nuevos

En función de las bajas producidas, se adjudicarán los abonos disponibles a los miembros de la lista de espera ya existente desde hace dos temporadas, por orden de inscripción en la misma. Los inscritos en esta lista no tienen que hacer ninguna gestión. El club se pondrá en contacto con ellos cuando llegue su turno.

Así, el plazo para solicitar la baja o modificar los datos de pago o la cesión del abono finalizó el pasado 28 de junio. Ahora, hasta el 5 de julio, el protagonismo es para las solicitudes de cambio de asiento.