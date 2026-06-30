Pretemporada
Copa Andalucía 2026: fechas, horarios, sede y posibles rivales
El Unicaja, actual campeón, espera rival en la final del 5 de septiembre en Córdoba frente al ganador de un triangular entre los equipos andaluces de Primera FEB
La Copa Andalucía 2026 ya tiene definido su calendario. El Unicaja, vigente campeón del torneo, accederá directamente a la gran final, donde buscará revalidar el título de pretemporada frente al ganador de la fase previa, que enfrentará a los tres equipos andaluces de Primera FEB.
Final: 5 de septiembre a las 20.00 horas en Córdoba
La final se disputará el sábado 5 de septiembre, a partir de las 20:00 horas, en el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre de Córdoba, escenario que acogerá el duelo por el título.
El rival del conjunto malagueño saldrá de un torneo triangular que disputarán Coviran Granada, Insolac Caja 87 y Coto Córdoba CB. El equipo que termine en la primera posición de esta fase previa conseguirá el billete para medirse al Unicaja en la final.
Calendario de la fase previa
- 26 de agosto (20:00 horas): Coviran Granada - Coto Córdoba CB (Granada).
- 30 de agosto (20:00 horas): Coto Córdoba CB - Insolac Caja 87 (Córdoba).
- 2 de septiembre (20:00 horas): Coviran Granada - Insolac Caja 87 (Granada).
Todos los encuentros de la fase previa comenzarán a las 20:00 horas y servirán para decidir qué equipo tendrá la oportunidad de disputar el título ante el Unicaja.
Entradas
Por el momento, el club de Los Guindos informó de que los detalles sobre el acceso y la venta de entradas tanto para los partidos de la fase previa como para la final se comunicarán próximamente a través de los canales oficiales.
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