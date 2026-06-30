En marcha la Ventana FIBA para Alberto Díaz, Mario Saint-Supéry y Francis Alonso

Alberto Díaz, Mario Saint-Supéry y Francis Alonso ya se encuentran concentrados con la selección española en Madrid para preparar la tercera Ventana FIBA de clasificación para la Copa del Mundo de Catar 2027. Los tres malagueños forman parte de la convocatoria de Chus Mateo para los encuentros frente a Dinamarca y Georgia, con los que España cerrará la primera fase de clasificación.

Alberto Díaz en la concentración con la selección española. / FEB

Además de los tres jugadores malagueños, la representación de la provincia también está presente en el cuerpo técnico. Paco Aurioles, ayudante técnico en el Unicaja, y Arturo Ruiz, entrenador que dirige al Covirán Granada, forman parte del equipo de asistentes de Chus Mateo durante esta ventana internacional.

Dos duelos en julio

La concentración arrancó este lunes en la capital, donde el combinado nacional comenzó a trabajar antes de medirse a Dinamarca el jueves 2 de julio en Madrid y el domingo 5 de julio ante Georgia en Tiflis. El objetivo es mantener el pleno, ahora de cuatro victorias.

Mario Saint-Supéry y Paco Aurioles en la concentración de la selección española. / FEB

Convocatoria

La convocatoria fue anunciada el pasado jueves en la sede de Endesa, en Madrid, en un acto en el que el seleccionador español dio a conocer la lista de 14 jugadores elegidos para afrontar estos dos compromisos. La lista de convocados la completaron Izan Almansa, Ferrán Bassas, Darío Brizuela, Álvaro Cárdenas, Hugo González, Willy Hernangómez, Pierre Oriola, Joel Parra, Oriol Paulí, Jaime Pradilla y Santi Yusta.

Francis Alonso en la concentración con la selección española. / FEB

Objetivo: segunda ronda como invicto

España afronta esta tercera Ventana FIBA con una situación inmejorable tras haber ganado sus cuatro primeros encuentros de clasificación. Los dos próximos partidos servirán para cerrar con moral la primera fase antes de afrontar la segunda ronda, que se disputará durante la temporada 2026/27 y otorgará las plazas definitivas para la Copa del Mundo de Catar 2027.