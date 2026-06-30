El Martín Carpena volverá a ser un fortín para el Unicaja la temporada 2026/27

Todo lo que sube baja. Pero todo lo que baja también puede subir. El Unicaja puso punto final a una era dorada, llena de títulos y protagonizada por el reencuentro de la ilusión de la afición cajista con su equipo. Ibon Navarro se despidió de una ciudad que ya siempre le acogerá como suya. Málaga quedará siempre agradecida al vitoriano. Ahora, la fe se mantiene en otro paisano vasco del ahora técnico del Estrella Roja. La reconstrucción, sobre una base sólida, del equipo verde y morado parte, como no puede ser de otra forma, con el Martín Carpena como fortín y llave para el éxito.

Sabor amargo tras tres temporadas de ensueño

Siete títulos suma la etapa del 'plan de Ibon', que se cerró alzando la Intercontinental el pasado septiembre y -aunque con clasificación copera y a la Final Four de la BCL- con decepción tras quedar fuera del play off de la Liga Endesa. Una campaña 'justita' que deja un sabor de boca amargo después de los años gloriosos que la precedían. Quizá necesaria para dar valor real a la dificultad de lo que ha hecho un grupo que ya siempre formará parte de la historia cajista.

Segundo pabellón con más asistencia de la ACB

Sin embargo, la 'marea verde' no le falló al equipo. Como casi siempre. El Martín Carpena acabó el curso como segundo pabellón en asistencia de toda la Liga Endesa, con 9.205 espectadores de media. Con estos números, el Unicaja ha superado por tercera temporada consecutiva en sus partidos como local los 9.000 aficionados de asistencia media en ACB.

El Carpena volvió segunda pista con más aficionados de media en la ACB. / ACBPhoto/M.Pozo

Recomposición de banquillo y plantilla

En su presentación como nuevo técnico del equipo, Txus Vidorreta habló de lo que él ha sentido como entrenador rival cuando ha visitado el Palacio de los Deportes. "En el Carpena, en el primer cuarto, el público ya está al cien por cien con el equipo, sobre todo si está jugando con energía e intensidad. Esta ha sido una de las cuestiones que para mí han sido claves, encontrar un escenario como el Carpena, en el que se vive el baloncesto con la misma pasión que yo lo vivo", aseguró el nuevo jefe del banquillo verde, que destacó la conexión inmediata entre la grada y el equipo cuando el Unicaja juega como local.

Txus Vidorreta, en su presentación como nuevo entrenador del Unicaja. / Álex Zea / LMA

El extécnico de La Laguna Tenerife ya cuenta con Melwin Pantzar y Cameron Hunt como añadidos para el curso 2026/27. Lo que deja el dibujo con 10 fichas: Alberto Díaz, Kendrick Perry, Tyler Kalinoski, Nihad Djedovic, Jonathan Barreiro, Tyson Pérez, Olek Balcerowski y David Kravish, más los dos mencionados y sin contar a Yannick Nzosa, que también tiene contrato con el club de Los Guindos. Es decir, faltan cuatro incorporaciones, según el objetivo de contar con un grupo de 14.

El Martín Carpena como fortín

El Unicaja vuelve apostar por recuperar la competitividad y la "marea verde" no le deja solo. De hecho, solo menos del 3% de los abonados de la temporada pasada no han renovado su fidelidad con la entidad costasoleña. El 97,18% de los socios cajistas siguen en el barco, más los muchos que esperan su turno en un curso sin campaña de abonos.

Cifras que confirman que, de cara a la temporada 2026/27, el equipo de Los Guindos volverá a ser uno de los clubes con mayor seguimiento del baloncesto actual. El Martín Carpena quiere volver a ser un fortín capaz de resistir el empuje de cualquier rival. El jugador número 6 para que el Unicaja vuelva a aspirar a los títulos en juego.