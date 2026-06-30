Organigrama
Paco Aurioles no formará parte del staff técnico de Txus Vidorreta al asumir la dirección de la cantera del Unicaja
El técnico malagueño relevará a Ramón García, que se jubila tras una larga etapa al frente de la estructura formativa, en un movimiento de calado dentro del organigrama cajista
El Unicaja prepara un cambio importante en su estructura deportiva. Paco Aurioles dejará de formar parte del staff técnico del primer equipo para asumir la dirección de la cantera cajista, una responsabilidad estratégica en un momento clave para el club y para el baloncesto de formación. El técnico malagueño relevará a Ramón García, que se jubila de sus funciones después de una dilatada trayectoria vinculada al trabajo de base en Los Guindos.
El movimiento tiene varias lecturas. La primera, inmediata, afecta al nuevo proyecto del primer equipo. Aurioles no estará junto a Txus Vidorreta en el aterrizaje del técnico vasco en el banquillo del Unicaja tras la marcha de Ibon Navarro. Después de formar parte del cuerpo técnico cajista en una etapa histórica para la entidad, el entrenador malagueño cambiará el día a día del primer equipo por una labor de fondo, menos visible, pero de enorme importancia para el futuro del club.
Un cambio estructural en una temporada simbólica
La decisión llega además en una temporada especial para el Unicaja, que cumplirá 50 años. El club quiere aprovechar este nuevo ciclo para dar un aire renovado a su cantera y modernizar una estructura que necesita adaptarse a los nuevos tiempos del baloncesto europeo y mundial. Ya no basta con detectar talento, trabajarlo y acompañarlo hasta la élite. El contexto ha cambiado por completo y las entidades deben moverse con más agilidad que nunca para proteger y desarrollar a sus jóvenes promesas.
En ese escenario, la figura de Aurioles encaja como una apuesta de club. Conoce la casa, tiene experiencia en la élite, domina el trabajo de pista y cuenta con una mirada amplia sobre lo que necesita un jugador para dar el salto al máximo nivel. Su llegada a la dirección de la cantera pretende potenciar la labor formativa en esta nueva etapa.
La amenaza de la NCAA y los nuevos retos de la formación
El cambio también responde a un momento especialmente convulso para el baloncesto de formación. La irrupción de ofertas millonarias procedentes de la NCAA ha alterado el ecosistema tradicional. Jóvenes promesas europeas reciben cada vez más estímulos para marcharse a Estados Unidos, estudiar allí su etapa universitaria y competir en el baloncesto universitario norteamericano. Esa realidad obliga a los clubes formadores a repensar sus estructuras, sus planes de desarrollo y su capacidad para convencer al talento de que quedarse también puede ser una oportunidad de crecimiento.
El Unicaja no es ajeno a ese nuevo tablero. La cantera cajista ha sido históricamente una parte importante de la identidad del club y ahora necesita reforzar sus herramientas para seguir siendo competitiva. La dirección de Aurioles debe servir para actualizar métodos, mejorar procesos y ofrecer un proyecto atractivo a los jugadores jóvenes en una etapa en la que la competencia ya no solo está en España o en Europa, sino también al otro lado del Atlántico.
El club esperará a su regreso de la Ventana FIBA
La intención del Unicaja es dar visibilidad a este movimiento una vez que Paco Aurioles regrese de la Ventana FIBA, en la que trabaja estos días junto a Chus Mateo como ayudante de la selección española. Será entonces cuando el club pueda escenificar un cambio que no es menor dentro de su organigrama deportivo.
Aurioles deja el foco diario del primer equipo, pero asume una misión de largo recorrido. Su nuevo papel será construir, ordenar y proyectar el futuro desde la base. En una temporada de aniversario y en pleno proceso de renovación tras el final de la etapa de Ibon Navarro y el inicio del ciclo de Txus Vidorreta, el Unicaja mueve también una pieza clave en Los Guindos: la cantera.
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