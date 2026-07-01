Los deberes del Unicaja en este mes de julio: Sulejmanovic, Nzosa, fichajes y cuerpo técnico

El mes de julio recién estrenado se presenta como decisivo para el Unicaja 2026/2027. Tras los primeros movimientos del verano y con Txus Vidorreta ya al frente del proyecto, el club malagueño afronta varias carpetas abiertas que marcarán la configuración de la plantilla y del cuerpo técnico de cara a la próxima temporada. Los principales focos pasan por cerrar los fichajes prioritarios, resolver algunas salidas y terminar de definir el nuevo organigrama deportivo.

Fichajes

En el apartado de incorporaciones, la hoja de ruta está clara. El club cajista pretende construir una plantilla de 14 jugadores y todavía le restan cuatro movimientos, aunque buena parte del trabajo pasa por acertar en dos posiciones consideradas estratégicas: el alero y el ala-pívot titulares. El club busca un '3' y un '4' de alto nivel —que acompañen a Nihad Djedovic, Jonathan Barreiro y Tyson Pérez— que den un salto de calidad al equipo, una necesidad que el propio Vidorreta dejó entrever en su presentación.

Precisamente, la continuidad del veterano escolta bosnio está asegurada, aunque el club no la haya anunciado todavía oficialmente.

El primer gran movimiento del verano fue la incorporación de Cameron Hunt. El escolta estadounidense, que venía de firmar una temporada de crecimiento y aparecía en la órbita de varios equipos de Euroliga, llegó tras el pago de 200.000 dólares al Joventut, una cantidad considerada muy asequible en el mercado actual.

Cameron Hunt jugará en el Unicaja las dos próximas temporadas. / ACBPhoto

Con Hunt y el aterrizaje de Melwin Pantzar —que firmó el pasado verano con los verdes pero que ha jugado cedido durante esta última temporada—, la dirección de juego presenta una base sólida junto a Kendrick Perry, Alberto Díaz y Tyler Kalinoski.

Además, la dirección deportiva mantiene la intención de reforzar también la posición de pívot con otro jugador interior que se una a Kravish y Balcerowski. Ahí aparece la incógnita de Yannick Nzosa. El canterano podría formar parte de la rotación como tercer '5', aunque su situación todavía no está definida y dependerá de cómo evolucione el panorama de fichajes para los malagueños durante las próximas semanas.

Nzosa aplaudiendo a la afición en el Martín Carpena. / ACBPhoto-Mariano Pozo

El contexto del mercado tampoco facilita la tarea. El Unicaja dispone de margen económico para competir, pero asume que pelea por jugadores codiciados frente a más de una veintena de clubes con mayor capacidad financiera y el atractivo deportivo que supone disputar la Euroliga. Esa realidad obliga a afinar al máximo cada operación y, como es normal, esperar a que los equipos 'grandes' terminen de comer.

Emir Sulejmanovic

En el capítulo de salidas, el principal asunto pendiente es decidir qué pasa con Emir Sulejmanovic. El bosnio no entra, en principio, en los planes del nuevo proyecto y el objetivo durante este mes del club es tomar una determinación definitiva con él. De nuevo, todo dependerá de la posibilidad de encontrarle un remplazo más interesante.

David Kravish y Sulejmanovic, durante un entrenamiento del Unicaja. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Cuerpo técnico

Más allá de la plantilla, julio también será importante para completar el nuevo cuerpo técnico de Vidorreta. Paco Aurioles no formará parte del staff del primer equipo y asumirá la dirección de la cantera del Unicaja, donde sustituirá a Ramón García tras su jubilación.

El técnico malagueño, que se encuentra concentrado con la selección española de Chus Mateo, deja el banquillo después de formar parte de una de las etapas más exitosas de la historia reciente del club para centrarse en el desarrollo de la estructura formativa.

A esa reestructuración podría sumarse otra salida importante. Alberto Miranda, segundo entrenador durante la etapa de Ibon Navarro, negocia su desvinculación del conjunto boquerón para incorporarse al Estrella Roja junto al técnico vitoriano. Aunque su marcha todavía no es oficial, la intención es clara, tal y como adelanto el propio Ibon en una rueda de prensa en Serbia, pese a que le resta un año de contrato con la entidad malagueña.

Alberto Miranda habla con Ibon Navarro. / ACBPhoto

Si finalmente se confirma su salida, Vidorreta deberá completar prácticamente desde cero su nuevo equipo de trabajo. Andrija Gavrilovic es, por ahora, el único integrante del anterior cuerpo técnico cuya continuidad no se ha puesto en duda públicamente. Mientras, el club trabaja en recomponer un staff que también perdió en los últimos años a Ángel Cañete, actualmente en la selección de China.

Con varios frentes abiertos entre fichajes, salidas y la reorganización del cuerpo técnico, el Unicaja afronta un mes de julio clave para terminar de dar forma al proyecto con el que intentará volver a competir al máximo nivel la próxima temporada.