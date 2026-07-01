Competición internacional
Horario y dónde ver por televisión a los jugadores del Unicaja en la Ventana FIBA
Alberto Díaz, Olek Balcerowski y Melwin Pantzar representarán al conjunto cajista con sus selecciones a principios de julio, al igual que los malagueños Mario Saint-Supéry y Francis Alonso
La última Ventana FIBA de la primera fase de clasificación para el Mundial de Catar 2027 se disputa durante los primeros días de julio y contará, una vez más, con una importante representación del Unicaja. Alberto Díaz, Olek Balcerowski y Melwin Pantzar defenderán los colores de sus respectivas selecciones nacionales, mientras que Paco Aurioles formará parte del cuerpo técnico de España.
Además, los malagueños Mario Saint-Supéry, Francis Alonso y el técnico del Covirán Granada, Arturo Ruiz, también han sido citados por 'La Familia'.
España: Alberto Díaz y Paco Aurioles
España - Dinamarca
- Fecha: jueves 2 de julio
- Hora: 19.00h
- Lugar: Caja Mágica (Madrid)
- Televisión: Teledeporte, Movistar+ y Courtside 1891
Georgia - España
- Fecha: domingo 5 de julio
- Hora: 17.30h
- Lugar: Tbilisi Sports Palace (Tiflis)
- Televisión: Teledeporte, Movistar+ y Courtside 1891
España afronta esta doble jornada como líder del Grupo A, con cuatro victorias en cuatro partidos.
Polonia: Olek Balcerowski
Austria - Polonia
- Fecha: viernes 3 de julio
- Hora: 18.00h
- Lugar: Sport Arena (Viena)
- Televisión: Courtside 1891
Polonia - Países Bajos
- Fecha: lunes 6 de julio
- Hora: 18.00h
- Lugar: Tauron Arena (Cracovia)
- Televisión: Courtside 1891 y Movistar+
Polonia llega a esta ventana como líder del Grupo F, con un pleno de cuatro victorias en cuatro partidos.
Suecia: Melwin Pantzar
Suecia - República Checa
- Fecha: viernes 3 de julio
- Hora: 19.00h
- Lugar: Hovet (Estocolmo)
- Televisión: Courtside 1891
Eslovenia - Suecia
- Fecha: lunes 6 de julio
- Hora: 20.00h
- Lugar: Arena Stožice (Liubliana)
- Televisión: Courtside 1891 y Movistar+
Suecia afronta esta Ventana FIBA desde la última posición del Grupo H, con un balance de una victoria y tres derrotas.
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