Horario y dónde ver por televisión a los jugadores del Unicaja en la Ventana FIBA

La última Ventana FIBA de la primera fase de clasificación para el Mundial de Catar 2027 se disputa durante los primeros días de julio y contará, una vez más, con una importante representación del Unicaja. Alberto Díaz, Olek Balcerowski y Melwin Pantzar defenderán los colores de sus respectivas selecciones nacionales, mientras que Paco Aurioles formará parte del cuerpo técnico de España.

Además, los malagueños Mario Saint-Supéry, Francis Alonso y el técnico del Covirán Granada, Arturo Ruiz, también han sido citados por 'La Familia'.

España: Alberto Díaz y Paco Aurioles

España - Dinamarca

Fecha: jueves 2 de julio

Hora: 19.00h

Lugar: Caja Mágica (Madrid)

Televisión: Teledeporte, Movistar+ y Courtside 1891

Mario Saint-Supéry y Paco Aurioles en la concentración de la selección española. / FEB

Georgia - España

Fecha: domingo 5 de julio

Hora: 17.30h

Lugar: Tbilisi Sports Palace (Tiflis)

Televisión: Teledeporte, Movistar+ y Courtside 1891

España afronta esta doble jornada como líder del Grupo A, con cuatro victorias en cuatro partidos.

Polonia: Olek Balcerowski

Austria - Polonia

Fecha: viernes 3 de julio

Hora: 18.00h

Lugar: Sport Arena (Viena)

Televisión: Courtside 1891

Balcerowski con Polonia en el Eurobasket. / FIBA

Polonia - Países Bajos

Fecha: lunes 6 de julio

Hora: 18.00h

Lugar: Tauron Arena (Cracovia)

Televisión: Courtside 1891 y Movistar+

Polonia llega a esta ventana como líder del Grupo F, con un pleno de cuatro victorias en cuatro partidos.

Suecia: Melwin Pantzar

Suecia - República Checa

Fecha: viernes 3 de julio

Hora: 19.00h

Lugar: Hovet (Estocolmo)

Televisión: Courtside 1891

Eslovenia - Suecia

Fecha: lunes 6 de julio

Hora: 20.00h

Lugar: Arena Stožice (Liubliana)

Televisión: Courtside 1891 y Movistar+

Suecia afronta esta Ventana FIBA desde la última posición del Grupo H, con un balance de una victoria y tres derrotas.