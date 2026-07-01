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Competición internacional

Horario y dónde ver por televisión a los jugadores del Unicaja en la Ventana FIBA

Alberto Díaz, Olek Balcerowski y Melwin Pantzar representarán al conjunto cajista con sus selecciones a principios de julio, al igual que los malagueños Mario Saint-Supéry y Francis Alonso

Melwin Pantzar debutó con Suecia en el Eurobasket.

Melwin Pantzar debutó con Suecia en el Eurobasket. / FIBA

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Nuria Mena

Nuria Mena

La última Ventana FIBA de la primera fase de clasificación para el Mundial de Catar 2027 se disputa durante los primeros días de julio y contará, una vez más, con una importante representación del Unicaja. Alberto Díaz, Olek Balcerowski y Melwin Pantzar defenderán los colores de sus respectivas selecciones nacionales, mientras que Paco Aurioles formará parte del cuerpo técnico de España.

Además, los malagueños Mario Saint-Supéry, Francis Alonso y el técnico del Covirán Granada, Arturo Ruiz, también han sido citados por 'La Familia'.

España: Alberto Díaz y Paco Aurioles

España - Dinamarca

  • Fecha: jueves 2 de julio
  • Hora: 19.00h
  • Lugar: Caja Mágica (Madrid)
  • Televisión: Teledeporte, Movistar+ y Courtside 1891
Mario Saint-Supéry y Paco Aurioles en la concentración de la selección española.

Mario Saint-Supéry y Paco Aurioles en la concentración de la selección española. / FEB

Georgia - España

  • Fecha: domingo 5 de julio
  • Hora: 17.30h
  • Lugar: Tbilisi Sports Palace (Tiflis)
  • Televisión: Teledeporte, Movistar+ y Courtside 1891

España afronta esta doble jornada como líder del Grupo A, con cuatro victorias en cuatro partidos.

Polonia: Olek Balcerowski

Austria - Polonia

  • Fecha: viernes 3 de julio
  • Hora: 18.00h
  • Lugar: Sport Arena (Viena)
  • Televisión: Courtside 1891
Balcerowski y Polonia siguen invictas en el Eurobasket.

Balcerowski con Polonia en el Eurobasket. / FIBA

Polonia - Países Bajos

  • Fecha: lunes 6 de julio
  • Hora: 18.00h
  • Lugar: Tauron Arena (Cracovia)
  • Televisión: Courtside 1891 y Movistar+

Polonia llega a esta ventana como líder del Grupo F, con un pleno de cuatro victorias en cuatro partidos.

Suecia: Melwin Pantzar

Suecia - República Checa

  • Fecha: viernes 3 de julio
  • Hora: 19.00h
  • Lugar: Hovet (Estocolmo)
  • Televisión: Courtside 1891

Eslovenia - Suecia

  • Fecha: lunes 6 de julio
  • Hora: 20.00h
  • Lugar: Arena Stožice (Liubliana)
  • Televisión: Courtside 1891 y Movistar+

Noticias relacionadas y más

Suecia afronta esta Ventana FIBA desde la última posición del Grupo H, con un balance de una victoria y tres derrotas.

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