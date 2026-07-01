Vidorreta y Djedovic protagonizan una visita muy especial al Campus de Baloncesto Fundación Unicaja

El Campus de Baloncesto Fundación Unicaja 2026 recibió a sus primeros invitados destacados con la visita del nuevo entrenador del Unicaja, Txus Vidorreta, y del cajista Nihad Djedovic. Ambos compartieron una mañana muy especial con los cerca de 300 niños y niñas que participan en el turno inicial del campus, que comenzó el pasado sábado en la Residencia Escolar Andalucía.

Preguntas, concurso de triples y coreografía

Durante el encuentro, los jóvenes tuvieron la oportunidad de conversar con el técnico y el alero cajista, quienes respondieron a numerosas preguntas sobre su experiencia en el baloncesto profesional. La visita estuvo marcada por un ambiente cercano y distendido, en el que Djedovic también se animó a participar en un concurso de triples, del que salió vencedor entre las risas y los aplausos de los asistentes.

La diversión continuó cuando tanto Vidorreta como Djedovic se unieron a la coreografía del Campus de la Fundación junto a todos los participantes, poniendo el broche más animado a una mañana llena de deporte y convivencia.

Vidorreta destacó la ilusión que le hace que su primer compromiso oficial haya sido compartir tiempo con los jóvenes del Campus. "Ha sido un momento alegre, hasta hemos bailado todos juntos en una coreografía en la que Nihad y yo hemos hecho lo que hemos podido, pero que era muy divertida", añadió.

Por su parte, Djedovic aseguró que fue una experiencia muy gratificante al comprobar la ilusión con la que los niños y niñas disfrutan del baloncesto. El jugador explicó que aprovechó la ocasión para ofrecer algunas recomendaciones a los participantes: "Se ve que los chicos y chicas están disfrutando. He podido darles unos pocos consejos y además he ganado el concurso de triples, que siempre está bien", dijo bromeando.

La visita concluyó con la tradicional fotografía de grupo, en la que Txus Vidorreta y Nihad Djedovic posaron junto a todos los integrantes del primer turno del Campus de Baloncesto Fundación Unicaja, dejando un recuerdo imborrable para los participantes de esta edición.