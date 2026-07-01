El Unicaja cede a Manu Trujillo al CCB para la temporada 2026/2027

Manu Trujillo continuará su proceso de formación el próximo curso lejos de Los Guindos. El Unicaja alcanzó un acuerdo con el Córdoba Club de Baloncesto para que el joven base dispute la temporada 2026/2027 en calidad de cedido en las filas del conjunto blanquiverde, donde tendrá la oportunidad de asumir un mayor protagonismo en Primera FEB.

Futuro de la cantera cajista

A sus 19 años, el malagueño, nacido el 20 de marzo de 2007, está considerado como uno de los talentos con mayor futuro de la cantera cajista. Con una estatura de 1,94 metros, destaca por su capacidad para organizar el juego, interpretar los partidos y adaptarse a distintas posiciones del perímetro, cualidades que han acelerado su progresión en las últimas campañas.

Experiencia del primer equipo del Unicaja

Su formación comenzó en el Club Baloncesto El Palo antes de incorporarse a la cantera del Unicaja, donde ha ido superando etapas hasta abrirse un hueco en la dinámica del primer equipo. Durante las dos últimas temporadas ha trabajado de forma habitual bajo las órdenes de Ibon Navarro, compartiendo entrenamientos con la primera plantilla y acumulando experiencia en el máximo nivel en partidos.

Ese crecimiento tuvo su recompensa con sus primeros minutos como profesional. En diciembre de 2024 debutó en la Basketball Champions League frente al King Szczecin, mientras que apenas unas semanas más tarde hizo lo propio en la Liga Endesa, dando un paso más en su consolidación como una de las referencias de futuro del club malagueño.

Manu Trujillo, en su debut en Liga Endesa con el Unicaja. / ACBPhoto

La pasada campaña desempeñó el rol de "jugador 14", una figura que le permitió combinar su participación con el equipo de Liga U con la presencia constante en el día a día del primer equipo.

"Más allá de sus minutos con el primer equipo, Manu Trujillo ha brillado en las categorías de formación del Unicaja. Para CCB, su llegada supone la incorporación de un jugador con una excelente formación, acostumbrado a trabajar al máximo nivel y con un enorme margen de crecimiento. Desde el club blanquiverde se le da la bienvenida a la institución cordobesa con la firme convicción de que podrá seguir evolucionando como deportista y como persona durante la próxima temporada", cerraba el comunicado del club cordobés.

Minutos, experiencia y madurez en Primera FEB

Con esta cesión, Unicaja busca que Trujillo continúe su evolución deportiva en un contexto de mayor responsabilidad y continuidad sobre la pista. El CCB de Primera FEB, se presenta como un destino idóneo para que el base malagueño siga acumulando minutos, experiencia y madurez antes de regresar a la disciplina cajista.