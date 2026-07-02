Primeras palabras de Djedovic tras su renovación con el Unicaja: "Encantado de seguir en este club maravilloso"

Nihad Djedovic habló por primera vez tras su renovación con el Unicaja para la temporada 2026/2027. El alero bosnio tomó la palabra este miércoles durante el Campus de Baloncesto de Fundación Unicaja, al que fue junto con Txus Vidorreta, donde mostró su satisfacción por continuar defendiendo la camiseta verde y afrontó con ilusión el que será su quinto curso en Málaga.

"Estoy encantado de seguir en este Club maravilloso. Estoy disfrutando muchísimo el tiempo aquí en Málaga, compitiendo al nivel máximo, que es algo que un jugador busca. Lo tenemos todo aquí y estoy con mucha ilusión de entrar en la nueva temporada con un nuevo entrenador", explicó el exterior.

Referente del equipo

Desde su llegada al Unicaja, Djedovic se ha consolidado como uno de los referentes del vestuario y del equipo, tanto por su rendimiento en la pista como por su liderazgo. En sus 192 partidos disputados acumula 142 victorias, un 73,96% de triunfos, el octavo mejor porcentaje de la historia del club.

Además, ha sido protagonista de una de las etapas más exitosas de la entidad, contribuyendo a la conquista de siete títulos: dos Copas del Rey, dos Basketball Champions League, dos Copas FIBA Intercontinental y una Supercopa Endesa. Con su renovación, el bosnio seguirá siendo una pieza importante en el nuevo proyecto del conjunto malagueño.

Ilusión con Txus Vidorreta

El veterano jugador de 36 años también se refirió al inicio de una nueva etapa bajo la dirección de Txus Vidorreta, convencido de que las transformaciones pueden servir para seguir creciendo. "Siempre cuando hay un cambio hay posibilidad para mejorar y estoy preparado para eso. De verdad, encantado de poder seguir un año más aquí en este club maravilloso", señaló.

El alero bosnio también echó la vista atrás para valorar una trayectoria que ha superado con creces sus expectativas. "Jamás lo habría imaginado cuando llegué. Mi idea era un año, pero se han convertido en cinco. Ojalá se pueda convertir en muchos más años. Esto es mi deseo, voy a trabajar para eso. Desde el primer día he disfrutado muchísimo y luego llegaron los éxitos. Ahora entro en esta temporada como si fuera mi primer día", comentó ilusionado.

Nihad Djedovic hablando en el Campus de Baloncesto de Fundación Unicaja. / Unicaja CB

Mensaje para la afición

Por último, el bosnio tuvo palabras de agradecimiento para la 'marea verde', a la que considera una pieza fundamental del proyecto. "A nuestra afición no hay que decirle mucho, es una afición muy fiel a nuestro equipo. Solo les quiero decir que vamos a trabajar duro para que estén orgullosos de nosotros. Vamos a intentar estar a la altura de lo que debe ser el Unicaja y vamos a dar el 100%, porque así seguro que tendremos opciones de ganar más títulos", concluyó.

Con su renovación ya oficial y sus primeras palabras de agradecimiento, Djedovic abre una nueva etapa en el Unicaja con la ambición intacta. El bosnio afronta la temporada 2026/27 con la ilusión de seguir siendo una pieza clave del proyecto y de continuar ampliando una trayectoria repleta de éxitos junto al conjunto malagueño.