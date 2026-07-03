Dylan Osetkowski rompe con el Partizan y queda como agente libre un año después de salir del Unicaja

Solo ha pasado un año desde que Dylan Osetkowski puso fin a su vinculación con el Unicaja para emprender una nueva aventura en el Partizan de Belgrado y, así, regresar a la Euroliga. Doce meses después, el interior californiano vuelve a estar en el mercado.

Agente libre

La noticia la confirmó este jueves Misko Raznatovic, representante del jugador, a través de sus redes sociales. El prestigioso agente balcánico anunció el cambio de situación contractual de Osetkowski con un mensaje que no dejó lugar a dudas: "Dylan Osetkowski ha ejercido la cláusula de salida de su contrato, convirtiéndose oficialmente en agente libre tras notificar al club su decisión. Se espera que su próximo destino se confirme en algún momento de la próxima semana".

De esta forma, el exjugador cajista deja de pertenecer al Partizan y queda completamente libre para negociar con cualquier equipo. Una situación llamativa si se tiene en cuenta que apenas hace un verano abandonó Málaga tras formar parte de la época más brillante del Unicaja, con seis títulos en tres temporadas.

Perfil que se adapta a Txus Vidorreta

Las redes sociales cajistas imaginan un posible regreso del estadounidense al Martín Carpena. Y es lógico. El Unicaja necesita reforzar precisamente esa posición de ala-pívot abierto, con amenaza exterior, que además también puede cubrir en alguna ocasión el rol de pívot. Un perfil que encaja perfectamente con las preferencias del nuevo entrenador, Txus Vidorreta, quien ya dejó claro en su presentación que la prioridad del club pasa por incorporar un alero '3', '4' de máximo nivel para construir el nuevo proyecto.

Lo cierto es que desde que saltó la noticia de que el californiano es agente libre, varias fuentes lo sitúan como un posible refuerzo del Valencia Basket, aunque seguro que Dylan tendrá más novias en este mercado estival.

El Unicaja, sin derecho de tanteo

El pasado verano el Unicaja decidió no incluir a Osetkowski en la lista de derechos de tanteo de la ACB, renunciando así a conservar cualquier prioridad sobre un eventual regreso a la Liga Endesa. Desde entonces, el jugador quedó completamente desvinculado de la entidad malagueña.

Osetkowski vistiendo la camiseta del Unicaja. / BCL

Ahora, tras desligarse también del Partizan, vuelve a ser un jugador libre, sin coste de traspaso y con un profundo conocimiento de la ciudad, del club y de la competición española. Sobre el papel reúne muchos de los ingredientes que podría buscar el Unicaja. Pero después de la decisión tomada hace apenas un año y del cambio de rumbo que emprendieron ambas partes, pensar en un reencuentro parece complicado.

Aun así, el simple hecho de que Dylan Osetkowski vuelva a estar sin equipo apenas doce meses después de salir de Málaga ha bastado para reabrir un debate que parecía completamente cerrado.