Oficial: Emir Sulejmanovic no seguirá en el Unicaja

Era un secreto a voces desde hace algunas semanas y este viernes ha llegado el anuncio oficial: Emir Sulejmanovic no continuará la próxima temporada en el Unicaja. El club de Los Guindos le ha comunicado al jugador que no cuenta con sus servicios de cara a la campaña 2026-27. La entidad cajista ha emitido en sus redes sociales y en su sitio web un comunicado haciéndolo oficial. "Desde Unicaja Baloncesto agradecemos al pívot bosnio su profesionalidad, compromiso y esfuerzo durante toda la temporada que ha formado parte de nuestro club y le deseamos toda la suerte en su futuro personal y profesional".

Solo una temporada de verde y morado

Emir Sulejmanovic ha militado en el Unicaja una temporada, en la que ha sumado un total de 48 partidos en Liga Endesa, Basketball Champions League, Copa del Rey, Supercopa Endesa y Copa FIBA Intercontinental. Sus medias estadísticas fueron de 6,4 puntos, 4,4 rebotes y 6,8 de valoración por partido.

El ala-pívot se lesionó en el partido de semifinales de la pasada Final Four de la BCL en Badalona y ya no volvió a jugar el resto de la temporada.

Polivalente

Sulejmanovic no ha tenido mucha suerte en su etapa como jugador verde y morado. Tuvo que alternar las posiciones anteriores en función de las lesiones de sus compañeros y eso le impidió tener más continuidad en su juego y centrarse en la labor para la que, en principio, fue fichado el pasado verano procedente del Casademont Zaragoza.

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Cupo FIBA

Con la marcha de Sulejmanovic, el Unicaja pierde un jugador cupo para la competición continental. Es verdad que en la Liga Endesa, Sulejmanovic jugaba como comunitario, pero en la BCL sí ocupaba plaza de cupo por su formación en la cantera del Barça.