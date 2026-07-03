Mercado
Oficial: Emir Sulejmanovic no seguirá en el Unicaja
El Unicaja y el jugador bosnio separan sus caminos de cara a la próxima temporada 2026-27, la primera de Txus Vidorreta al frente del banquillo cajista
Era un secreto a voces desde hace algunas semanas y este viernes ha llegado el anuncio oficial: Emir Sulejmanovic no continuará la próxima temporada en el Unicaja. El club de Los Guindos le ha comunicado al jugador que no cuenta con sus servicios de cara a la campaña 2026-27. La entidad cajista ha emitido en sus redes sociales y en su sitio web un comunicado haciéndolo oficial. "Desde Unicaja Baloncesto agradecemos al pívot bosnio su profesionalidad, compromiso y esfuerzo durante toda la temporada que ha formado parte de nuestro club y le deseamos toda la suerte en su futuro personal y profesional".
Solo una temporada de verde y morado
Emir Sulejmanovic ha militado en el Unicaja una temporada, en la que ha sumado un total de 48 partidos en Liga Endesa, Basketball Champions League, Copa del Rey, Supercopa Endesa y Copa FIBA Intercontinental. Sus medias estadísticas fueron de 6,4 puntos, 4,4 rebotes y 6,8 de valoración por partido.
El ala-pívot se lesionó en el partido de semifinales de la pasada Final Four de la BCL en Badalona y ya no volvió a jugar el resto de la temporada.
Polivalente
Sulejmanovic no ha tenido mucha suerte en su etapa como jugador verde y morado. Tuvo que alternar las posiciones anteriores en función de las lesiones de sus compañeros y eso le impidió tener más continuidad en su juego y centrarse en la labor para la que, en principio, fue fichado el pasado verano procedente del Casademont Zaragoza.
Cupo FIBA
Con la marcha de Sulejmanovic, el Unicaja pierde un jugador cupo para la competición continental. Es verdad que en la Liga Endesa, Sulejmanovic jugaba como comunitario, pero en la BCL sí ocupaba plaza de cupo por su formación en la cantera del Barça.
- El pueblo costero de Málaga que se ha convertido en el paraíso de los descuentos con su mercadillo: tiene 150 puestos de decoración, ropa y artesanía
- La 'Mejor Fritura Malagueña' se hace en este restaurante de barrio de la capital: 'La sencillez es una de sus virtudes
- El desguace del Willow, el antiguo barco de la Marina estadounidense hundido en Benalmádena en 2019, se complica: licitan un nuevo contrato por 313.000 euros
- Las dos playas de Málaga señaladas con bandera negra por contaminación y mala gestión ambiental
- El refugio de Toñi Moreno en Málaga: una casa de colores neutros con una gran terraza y un minipiano para su hija Lola
- El paraíso del coleccionismo y los juguetes está en este mercadillo malagueño que se celebra este sábado: un espacio gratuito con piezas de Playmobil únicas
- Una familia de Málaga con el padre con incapacidad permanente y un niño discapacitado será desahuciada el 14 de julio: 'No tenemos adónde ir
- La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer en Rincón de la Victoria