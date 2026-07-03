Pantzar y Balcerowski completan el pleno del Unicaja en la primera jornada de la Ventana FIBA

El Unicaja cerró con pleno de victorias la primera jornada de la Ventana FIBA. Después del triunfo de la España de Alberto Díaz, este viernes fue el turno de Olek Balcerowski y Melwin Pantzar, que también saldaron con victoria sus compromisos internacionales con Polonia y Suecia, respectivamente.

Balcerowski

Balcerowski no tuvo excesivos problemas con la selección polaca, que pasó por encima de Austria en un partido sin apenas historia. Polonia se impuso por un contundente 77-123 a domicilio y certificó su quinta victoria en cinco jornadas dentro de la fase de clasificación para el Mundial. El pívot del Unicaja salió en el quinteto titular y aprovechó bien sus minutos sobre la pista.

Balcerowski, durante el partido de este viernes / FIBA

El interior verde jugó 13 minutos, en los que firmó 10 puntos, un rebote y dos asistencias. Una aportación sólida en un encuentro dominado de principio a fin por el combinado polaco, que demostró su superioridad desde el inicio y terminó reforzando su liderato en el Grupo F. Polonia cierra así esta parte de la clasificación como líder indiscutible, mientras que Austria queda muy lejos, con solo una victoria hasta la fecha.

La selección de Balcerowski afrontará ahora la última jornada con el pleno en el horizonte. Será el lunes 6 frente a Países Bajos, en un duelo en el que los polacos tratarán de completar una fase perfecta y llegar con las mejores sensaciones al siguiente tramo del camino hacia la Copa del Mundo.

Pantzar

También sonrió Melwin Pantzar, uno de los fichajes del nuevo Unicaja de Txus Vidorreta. El base sueco fue importante en la victoria de su selección ante la República Checa por 87-76, un resultado clave para mantener vivas sus opciones en el Grupo H. Pantzar disputó 25 minutos y dejó una actuación muy completa: 13 puntos, cinco rebotes y cinco asistencias.

El exjugador del Surne Bilbao Basket fue el cuarto máximo anotador de Suecia y volvió a mostrar esa capacidad para sumar en varias facetas del juego que ha llamado la atención del Unicaja. Dirección, físico, rebote desde el puesto de base y presencia constante en pista para ayudar a su selección en un partido de máxima exigencia.

Suecia se jugará ahora buena parte de sus opciones mundialistas el próximo lunes en Eslovenia. Lo hará con Pantzar como una de sus piezas importantes y con el Unicaja muy pendiente de un jugador llamado a tener protagonismo en el nuevo proyecto verde. De momento, la ventana internacional no ha podido empezar mejor para los representantes cajistas.