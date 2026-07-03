Turno de otros dos jugadores del Unicaja, Olek Balcerowski y Melwin Pantzar, en la Ventana FIBA

Tras el encuentro disputado este jueves entre España y Dinamarca, en el que el Unicaja volvió a contar con una amplia representación, llega el turno de los otros dos internacionales cajistas convocados con sus respectivas selecciones para esta tercera Ventana FIBA de la primera fase de clasificación para el Mundial de Catar 2027.

España, invicta en el Grupo A

Dicho partido cayó a favor de 'La Familia' (109-81). La selección española estuvo representada sobre la pista por su capitán, Alberto Díaz, mientras que en el banquillo contó con la presencia de Paco Aurioles. Además, el roster incluyó a los malagueños Mario Saint-Supéry y Francis Alonso, con Arturo Ruiz también integrado en el staff técnico.

España afrontaba este compromiso como líder del Grupo A, después de mantenerse invicta con un balance de cuatro victorias en cuatro encuentros en las dos ventanas anteriores, por lo que mantiene esta condición y se queda pendiente del duelo ante Georgia del próximo domingo 5 de julio (17.30 horas).

Balcerowski, con Polonia, y Pantzar, con Suecia

Este viernes es el turno de Olek Balcerowski y la primera incorporación del nuevo proyecto cajista, Melwin Pantzar, que volverán a la escena internacional con Polonia y Suecia, respectivamente, en dos encuentros clave dentro de sus grupos de clasificación.

Polonia llega a esta tercera ventana como líder del Grupo F, tras firmar un pleno de cuatro victorias en cuatro partidos, consolidándose como uno de los equipos más sólidos de la fase de clasificación.

Por su parte, Suecia afronta este nuevo parón internacional desde la última posición del Grupo H, con un balance de una victoria y tres derrotas, lo que convierte este duelo en una oportunidad importante para revertir su situación en la tabla.

Melwin Pantzar, con la selección de Suecia. / Wikipedia

Calendario de los partidos:

El Austria - Polonia se disputará este viernes 3 de julio a las 18:00 horas en el Sport Arena de Viena, con retransmisión a través de Courtside 1891.

El Suecia - República Checa tendrá lugar igualmente este viernes 3 de julio a las 19:00 horas en el Hovet de Estocolmo, también con emisión en Courtside 1891.