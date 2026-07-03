Preparación
¿Cuándo y dónde ver en directo al nuevo Unicaja de Txus Vidorreta en la pretemporada 2026/2027?: Rivales, fechas, ciudades y horarios
El nuevo proyecto cajista con el bilbaíno en el banquillo jugará seis amistosos a lo largo de la fase de preparación, en un verano en el que no habrá competición oficial ni con la Copa Intercontinental FIBA ni con la Supercopa Endesa
Ya está definido el calendario de la pretemporada del Unicaja 2026-27. Con inicio del trabajo colectivo el 20 de agosto en el Martín Carpena y un total de 6 partidos amistosos antes del inicio de la competición oficial.
La plantilla que este curso dirigirá por primera vez Txus Vidorreta comenzará a partir del lunes 17 de agosto los diferentes reconocimientos médicos y físicos habituales de cada verano. Será el jueves 20 de agosto cuando está previsto el primer entrenamiento en el Palacio de los Deportes Martín Carpena.
Memorial Javier Imbroda
Tras diez días de trabajo, el equipo afrontará su primer partido de pretemporada, el domingo 30 de agosto con motivo del III Memorial Javier Imbroda ante el Melilla Ciudad del Deporte de Segunda FEB. El choque, que se disputará en el Pabellón Javier Imbroda de la Ciudad Autónoma, comenzará a las 20:00 horas.
Copa Andalucía
La siguiente cita será la final de la Copa Andalucía 2026. El rival de los malagueños será el ganador de las eliminatorias previas entre el Coviran Granada, Coto Córdoba CB e Insolac Caja 87, todos rivales de Primera FEB. Esta final de la Copa de Andalucía que disputará el Unicaja tendrá lugar el sábado 5 de septiembre a las 20 horas en el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre de Córdoba.
Torneo Costa del Sol
Posteriormente, tendrá lugar uno de los platos fuertes de la pretemporada con la disputa del XV Torneo Costa del Sol. Junto al Unicaja, los equipos que disputarán este prestigioso torneo son el Real Madrid y La Laguna Tenerife. Los malagueños abrirán la competición ante La Laguna Tenerife el jueves 10 de septiembre, a partir de las 20:00 horas en el Pabellón Rubén Ruzafa de Rincón de la Victoria, en lo que será el reencuentro de Txus Vidorreta frente a su exequipo. Dos días más tarde, el sábado 12, el Unicaja jugará en el Martín Carpena frente al Real Madrid a partir de las 19:00 horas, partido que cerrará el triangular.
Torneo Jaén
En la semana previa al comienzo de la Liga Endesa, el Unicaja tendrá dos amistosos más para ultimar su puesta a punto. El primero de ellos será el jueves 17 de septiembre frente al UCAM Murcia, un encuentro que se celebrará en el Olivo Arena de Jaén a partir de las 20:00 horas. Un partido ante un rival de la "presunta" misma liga que los verde y morados y ya en el esprint final antes de que empiece la Liga Endesa.
Torneo Xacobeo
Tres días más tarde, el domingo 20, los malagueños viajarán Galicia para disputar el Torneo Xacobeo, en el que se medirán al Monbus Obradoiro, equipo recién ascendido a la Liga Endesa. Este duelo se celebrará en Fontes do Sar (Santiago de Compostela) a partir de las 12:30 horas.
Partidos amistosos
Domingo 30 de agosto: III Memorial Javier Imbroda vs. Melilla Ciudad del Deporte (20:00 h). Pabellón Javier Imbroda (Melilla).
Sábado 5 de septiembre: Final Copa Andalucía vs. rival por confirmar (20:00 h). Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre (Córdoba).
Jueves 10 de septiembre: XV Torneo Costa del Sol vs. La Laguna Tenerife (20.00 h). Pabellón Rubén Ruzafa (Rincón de la Victoria).
Sábado 12 de septiembre: XV Torneo Costa del Sol vs. Real Madrid (19:00 h). Palacio de los Deportes Martín Carpena.
Jueves 17 de septiembre: Amistoso vs. UCAM Murcia (20.00 h). Olivo Arena (Jaén).
Domingo 20 de septiembre: Torneo Xacobeo vs. Monbus Obradoiro (12:30 h). Fontes do Sar (Santiago de Compostela).
Liga Endesa
La primera jornada de la Liga Endesa, cuyo calendario se conocerá en próximas fechas, comenzará el fin de semana del 26 y 27 de septiembre.
- El pueblo costero de Málaga que se ha convertido en el paraíso de los descuentos con su mercadillo: tiene 150 puestos de decoración, ropa y artesanía
- La 'Mejor Fritura Malagueña' se hace en este restaurante de barrio de la capital: 'La sencillez es una de sus virtudes
- El desguace del Willow, el antiguo barco de la Marina estadounidense hundido en Benalmádena en 2019, se complica: licitan un nuevo contrato por 313.000 euros
- El paraíso del coleccionismo y los juguetes está en este mercadillo malagueño que se celebra este sábado: un espacio gratuito con piezas de Playmobil únicas
- Las dos playas de Málaga señaladas con bandera negra por contaminación y mala gestión ambiental
- El refugio de Toñi Moreno en Málaga: una casa de colores neutros con una gran terraza y un minipiano para su hija Lola
- Una familia de Málaga con el padre con incapacidad permanente y un niño discapacitado será desahuciada el 14 de julio: 'No tenemos adónde ir
- La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer en Rincón de la Victoria