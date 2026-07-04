Chris Duarte falla el triple final en la derrota 81-82 de República Dominicana ante EEUU

Chris Duarte, uno de los fichajes con peor rendimiento en los casi 50 años de historia del Unicaja, volvió a competir esta pasada madrugada (hora española) con la República Dominicana en las Ventanas FIBA de clasificación para el Mundial de Catar 2027. El aún jugador del Unicaja, aunque en pleno proceso de desvinculación del club malagueño, tuvo en sus manos el tiro para ganar a Estados Unidos, pero lo falló. A pesar de que valía una canasta de 2 o incluso dos tiros libres para ganar el partido, Duarte decidió apostar por un triple lejano sobre la bocina, que se quedó sin premio y el combinado dominicano terminó perdiendo ante sus aficionados por 81-82, frente a una selección de EEUU sin jugadores de primer nivel.

Doble expediente abierto en Málaga

Duarte volvió a jugar más de dos meses después de su último partido oficial, disputado el 29 de abril ante el Gran Canaria en el Carpena. Precisamente en ese Gran Canaria estaba como entrenador "Che" García, su seleccionador ahora en Dominicana. Pocos días después de aquel partido contra el equipo de Las Palmas, durante la Final Four de la BCL en Badalona, llegó su procedimiento sancionador, que todavía sigue abierto.

Reaparición y fallo en el tiro ganador

Su reaparición llegó con la camiseta de su selección y en un escenario muy mediático, ante la selección de Estados Unidos, aunque sin ninguna estrella de la NBA. El partido tuvo un desenlace de máxima emoción. República Dominicana llegó a manejar una ventaja de cinco puntos en el último minuto, pero Estados Unidos respondió en los momentos decisivos. Torrey Craig anotó un triple fundamental a falta de 23 segundos para poner por delante al equipo norteamericano.

Duarte, durante el partido contra EEUU. / FIBA

Aun así, la selección dominicana tuvo una última oportunidad. Después de que Terry Taylor fallara dos tiros libres con solo 1,4 segundos por jugarse, el técnico Néstor ‘Che’ García pidió tiempo muerto para preparar la jugada definitiva. El balón terminó en manos de Duarte, que se levantó desde muy lejos y desequilibrado para intentar el triple de la victoria. El lanzamiento no encontró aro y Estados Unidos se llevó el triunfo.

Buenos números pese al fallo final

Más allá de la mala decisión de buscar un triple sobre la bocina cuando valía cualquier otra jugada para ganar el partido, Duarte dejó buenos números en su vuelta a la competición. Eso sí, necesitó estar 33 minutos en pista para sumar 17 puntos, siete rebotes y buenos porcentajes en el tiro exterior, con 3/6 en triples. El mejor de su equipo fue el madridista Andrés Feliz, con 24 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias.

Negociación abierta

En Málaga, el Unicaja sigue trabajando con los abogados de Duarte en busca de un acuerdo para la desvinculación total del jugador con el club, con el que firmó un contrato de dos temporadas, la pasada y esta próxima 2026/2027, con una cláusula de ampliación para un tercer curso más. Las negociaciones están abiertas desde hace ya más de un mes en busca de un acuerdo que sea satisfactorio para todas las partes.