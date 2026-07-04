Emir Sulejmanovic, un "cupo" BCL que libera el Unicaja y necesita el Joventut

El Asisa Joventut, ante la falta de cupos formativos en la Liga Endesa, está cerca de incorporar a tres jugadores con dicha condición: el escolta Isaac Nogués, el alero Álex Reyes y el exUnicaja Emir Sulejmanovic.

El acuerdo con los tres jugadores está muy avanzado, por lo que se espera que sus fichajes puedan anunciarse de manera oficial la próxima semana.

Nogués, canterano del club, jugó la temporada pasada en el Valencia Basket, donde no tuvo apenas minutos, mientras que Reyes, exjugador del Baxi Manresa, fue uno de los triplistas más destacados de la liga. Por su parte, Sulejmanovic, exjugador del Unicaja, ya estuvo a punto de fichar por los catalanes el verano pasado.

Problemas de cupos

Con la baja oficial del base Guillem Vives, que no aceptó la oferta de renovación a la baja para ser tercer base y firmó por el Casademont Zaragoza, y las que quedan por oficializarse, próximamente, de Michael Ruzic y Miguel Allen, el club tenía la necesidad de incorporar nuevos cupos.

Además, aún sigue vigente la incógnita con el base Ludde Hakanson y el alero Yannick Kraag. El primero tiene una cláusula de corte, y en su posición podría llegar el argentino Nico Laprovittola, que no seguirá en el Barça y cuenta con una oferta del Asisa Joventut.

Por otro lado, con el jugador de los Países Bajos, el Dubái pagó su cláusula de rescisión a la Penya, cercana a los 250.000 euros, para poder firmar un contrato de cuatro temporadas.

Sin embargo, la entidad emiratí quiere cederlo el primer curso a un equipo de Liga Endesa, y uno de los candidatos es el propio Joventut, que está a la espera de saber si puede contar con dicho jugador o no.

En cualquier caso, con las incorporaciones previstas para la próxima semana, el Asisa Joventut tendría tres cupos confirmados para Liga Endesa (Reyes, Nogués y Hakanson, siempre que este último siga), y cinco para la Liga de Campeones, cuya normativa es distinta (los tres mencionados anteriormente, Sulejmanovic y Birgander).

A ese listado se le podría unir el propio Ricky Rubio, que aún está a la espera de comunicar su decisión final sobre su posible renovación a la dirección técnica del Asisa Joventut.

Buscan sustituto para Cameron Hunt, fichado por el Unicaja

En cuanto a las piezas extracomunitarias, el conjunto verdinegro tiene libres sus dos plazas. Una irá previsiblemente en la posición de escolta para cubrir la baja de Cameron Hunt, fichado por el Unicaja, y la otra para la de ala-pívot.

En referencia a esa última plaza, el club quiere que siga el estadounidense Jabari Parker, que también tiene la voluntad de seguir en Badalona, pero antes debe acordar su rescisión con el Partizán, y bajarse notablemente su ficha para tener encaje económico con los de Dani Miret.