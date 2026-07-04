¿Por qué no ha triunfado en el Unicaja el "soldado" Emir Sulejmanovic?

Emir Sulejmanovic ya es historia en el Unicaja. El club anunció este viernes su salida después de solo un año vistiendo la camiseta verde, una despedida que confirma una sensación que fue creciendo durante el curso: el interior bosnio-finlandés no terminó de cuajar en Málaga.

Su llegada el pasado verano generó expectativas. Venía de firmar una buena temporada en el Casademont Zaragoza, donde había destacado por su capacidad reboteadora, su intensidad y ese perfil de jugador duro, competitivo y de vestuario que siempre ayuda en una plantilla larga. Pero varias circunstancias le han impedido brillar en Málaga y han acabado con su aventura de verde y morado.

El Unicaja lo incorporó hace ahora 12 meses después de abonar una cláusula de salida del equipo aragonés, una decisión que ya indicaba que el Unicaja de Ibon Navarro lo veía como algo más que un simple complemento. La idea era sumar un interior con experiencia en la Liga Endesa, capacidad para jugar tanto de ala-pívot como de pívot y capaz de aportar un punto de energía que, sin embargo, se vio a cuentagotas durante la temporada.

Sulejmanovic, junto a Ibon Navarro. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Un rol menos claro que en Zaragoza

Una de las claves para que "Sule" no haya cumplido las expectativas marcadas por el Unicaja está en el contexto. En Zaragoza, Sulejmanovic tenía un papel más definido. Era un jugador importante dentro de una estructura que potenciaba sus virtudes: rebote, actividad, segundas opciones y trabajo cerca del aro. En el Unicaja, en cambio, entró en una plantilla más exigente, con más competencia y con una rotación interior en la que cada minuto se vendía muy caro. Y es que Sulejmanovic es un jugador que necesita ritmo, confianza y presencia para hacerse importante. En Málaga, muchas veces apareció en tramos cortos, de dos-tres minutos, con la obligación de producir de inmediato y sin demasiado margen para equivocarse. No siempre logró adaptarse a esa dinámica de alta exigencia, a pesar de algunos partidos puntuales en los que sí fue importante.

Ni cuatro abierto ni cinco dominante

El problema de encaje también tuvo una lectura táctica. Sulejmanovic ofrecía polivalencia entre el cuatro y el cinco, pero no terminó de ser diferencial en ninguna de las dos posiciones. Como ala-pívot, le faltó amenaza exterior constante para abrir el campo y castigar desde el triple. Como pívot, no tenía la intimidación, la verticalidad o el peso físico de otros interiores más dominantes.

Esa tierra de nadie le perjudicó. Su energía y su capacidad de pelea seguían ahí, pero el Unicaja necesitaba algo más: un interior que cambiara partidos, que elevara el nivel físico de la rotación o que ofreciera una ventaja clara en ataque. Sulejmanovic cumplió en algunos momentos, pero pocas veces transmitió la sensación de ser una pieza imprescindible.

Kravish, en el suelo, tras lesionarse. / Arturo Jiménez

Lesiones de compañeros que no ayudaron

El devenir de la temporada tampoco le ayudó. Llegó el pasado verano para jugar como ala-pívot, aunque con la opción puntual de ayudar también en el puesto de "5". Kravish se lesionó nada más arrancar el curso de gravedad y Sulejmanovic tuvo que cambiar su rol en la rotación del equipo. En el Carpena se valoró su actitud. Nunca fue un jugador sospechoso de falta de trabajo. De hecho, su perfil siempre ha sido el de un “soldado”: competitivo, dispuesto a fajarse y útil en el barro. Pero en un club que venía de ganar títulos y que necesitaba mantener un listón altísimo, la buena predisposición no bastó. Hacía falta impacto y ahí "Sule" se quedó corto.

Un cambio de ciclo que acelera decisiones

La llegada de Txus Vidorreta y la construcción de un nuevo proyecto también han acelerado decisiones. El Unicaja necesita remodelar su juego interior y busca perfiles muy concretos: un ala-pívot titular, un pívot de nivel y posiblemente un interior más polivalente y de impacto. En ese escenario, Sulejmanovic quedaba en una posición delicada. Su continuidad podía tener sentido como fondo de armario, pero no como pieza estructural del nuevo equipo.

Por eso su salida se entiende tanto por lo que fue su temporada como por lo que necesita ahora el club. Porque que nadie se equivoque, no ha sido un fracaso ni una salida traumática. Ha sido, más bien, la constatación de que en el nuevo encaje, esa pieza debe tener otras cualidades.

Cupo de formación FIBA

El adiós de "Sule" provoca que el equipo pierda un cupo de formación de cara a la Basketball Champions League, aunque eso no es un problema ya que la llegada de Pantzar y la continuidad de Barreiro y Djedovic, unido a las fichas de Alberto Díaz, Tyson Pérez y Olek Balcerowski, dan aire al Unicaja en la construcción de su proyecto 26/27 sin necesidad de acudir al mercado nacional o de cupos para fichar las piezas que faltan por llegar.

Soldado

Sulejmanovic llegó a Málaga como un jugador de trabajo, rebote y carácter. Se marcha con profesionalidad reconocida, pero sin haber dejado una huella deportiva profunda. El soldado peleó, pero no conquistó el sitio. Y en el Unicaja actual, donde cada ficha debe aportar un plus competitivo, eso terminó siendo definitivo.