Dylan Osetkowski ficha por el Valencia Basket

Dylan Osetkowski (2,07m, San Diego California, 08/08/1996, 29 años) regresa a la Liga Endesa. El ala-pívot californiano jugará las dos próximas temporadas en el Valencia Basket, según anunció el club presidido por Juan Roig este domingo.

Osetkowski dejó el pasado verano el Unicaja para poner rumbo al Partizan de Belgrado. Le costó asentarse en el cuadro serbio, quedando inédito en varios partidos mientras Zeljko Obradovic fue su entrenador, aunque sí fue muy protagonista la segunda parte de la temporada, ya con Joan Peñarroya al frente del banquillo de los "grobari".

Sin opción de tanteo por el Unicaja

Hace solo unas horas se confirmó su salida del Partizan, tras abonar su cláusula de rescisión. Aunque algunos aficionados cajistas fantasearon en las redes sociales con la opción de su regreso al equipo de Los Guindos, lo cierto es que esa salida del Partizan estaba muy meditada por Dylan, al tener ya un acuerdo cerrado con el cuadro taronja por dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2028. Volver a España era una ilusión para él y lo ha conseguido.

En las negociaciones entre el jugador californiano y el Valencia Basket no ha tenido ningún protagonismo el Unicaja ya que el club de Los Guindos no lo sometió a tanteo la pasada temporada, por lo que no tiene ningún tipo de derecho sobre él en su regreso ahora a la ACB.

Dylan Osetkowski recibió el MVP de la Copa Intercontinental. / FIBA

Pieza clave del Unicaja

En el verano de 2022, Dylan Osetkowski firmó por el Unicaja iniciando en Málaga su mejor etapa como profesional del baloncesto. Se asentó en el equipo verde como una de las piezas más importantes de la "era Ibon Navarro" y dejó grandes sensaciones durante tres temporadas. En ese periplo le dio tiempo a levantar dos Copas del Rey, una Supercopa Endesa, dos Basketball Champions League y una Copa Intercontinental FIBA, de la que además fue MVP. Títulos a los que Dylan colaboró manteniéndose siempre cercano a cifras de 11 puntos por partido y 4 rebotes de media, para alcanzar incluso los 12,3 de valoración por encuentro en su mejor año.

La llamada de la Euroliga

La pasada temporada, la Euroliga era una prioridad para él, lo que le llevó a fichar por el Partizán de Belgrado, en el que ha alternado la competición europea y la liga adriática, disputando en total 57 partidos, promediando 8,6 puntos y 2,9 rebotes para 9,7 de valoración en la competición doméstica, y 7,2 puntos y 2,9 rebotes en la máxima competición del continente.