Exjugador del Unicaja
Dylan Osetkowski ficha por el Valencia Basket
El exjugador del Unicaja, que rescindió contrato con el Partizan serbio, se reencontrará en el equipo valenciano con Kameron Taylor y Yankuba Sima
Dylan Osetkowski (2,07m, San Diego California, 08/08/1996, 29 años) regresa a la Liga Endesa. El ala-pívot californiano jugará las dos próximas temporadas en el Valencia Basket, según anunció el club presidido por Juan Roig este domingo.
Osetkowski dejó el pasado verano el Unicaja para poner rumbo al Partizan de Belgrado. Le costó asentarse en el cuadro serbio, quedando inédito en varios partidos mientras Zeljko Obradovic fue su entrenador, aunque sí fue muy protagonista la segunda parte de la temporada, ya con Joan Peñarroya al frente del banquillo de los "grobari".
Sin opción de tanteo por el Unicaja
Hace solo unas horas se confirmó su salida del Partizan, tras abonar su cláusula de rescisión. Aunque algunos aficionados cajistas fantasearon en las redes sociales con la opción de su regreso al equipo de Los Guindos, lo cierto es que esa salida del Partizan estaba muy meditada por Dylan, al tener ya un acuerdo cerrado con el cuadro taronja por dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2028. Volver a España era una ilusión para él y lo ha conseguido.
En las negociaciones entre el jugador californiano y el Valencia Basket no ha tenido ningún protagonismo el Unicaja ya que el club de Los Guindos no lo sometió a tanteo la pasada temporada, por lo que no tiene ningún tipo de derecho sobre él en su regreso ahora a la ACB.
Pieza clave del Unicaja
En el verano de 2022, Dylan Osetkowski firmó por el Unicaja iniciando en Málaga su mejor etapa como profesional del baloncesto. Se asentó en el equipo verde como una de las piezas más importantes de la "era Ibon Navarro" y dejó grandes sensaciones durante tres temporadas. En ese periplo le dio tiempo a levantar dos Copas del Rey, una Supercopa Endesa, dos Basketball Champions League y una Copa Intercontinental FIBA, de la que además fue MVP. Títulos a los que Dylan colaboró manteniéndose siempre cercano a cifras de 11 puntos por partido y 4 rebotes de media, para alcanzar incluso los 12,3 de valoración por encuentro en su mejor año.
La llamada de la Euroliga
La pasada temporada, la Euroliga era una prioridad para él, lo que le llevó a fichar por el Partizán de Belgrado, en el que ha alternado la competición europea y la liga adriática, disputando en total 57 partidos, promediando 8,6 puntos y 2,9 rebotes para 9,7 de valoración en la competición doméstica, y 7,2 puntos y 2,9 rebotes en la máxima competición del continente.
- El ranking de las 115 empresas de Málaga que más facturan
- El pueblo costero de Málaga que se ha convertido en el paraíso de los descuentos con su mercadillo: tiene 150 puestos de decoración, ropa y artesanía
- El Dépor, ascendido con el Málaga CF, sacude el mercado en Primera pagando 9 millones de euros por Leo Román
- La 'Mejor Fritura Malagueña' se hace en este restaurante de barrio de la capital: 'La sencillez es una de sus virtudes
- La calle La Unión: una vía malagueña con dos realidades diferentes
- Las seis claves de los pactos de PP y Vox en Andalucía: adiós a las políticas medioambientales y migratorias
- La Aemet avisa de una nueva ola de calor que convertirá Málaga en 'el Sáhara': dónde se rozarán los 40ºC
- Málaga CF 26/27: 22 fichas, Galilea y otras muchas decisiones para Loren y Funes