Olek Balcerowski y Melwin Pantzar cierran este lunes la participación del Unicaja en la Ventana FIBA de julio

El Unicaja pone este lunes el punto final a la Ventana FIBA de julio con los dos últimos representantes cajistas en competición. Olek Balcerowski y Melwin Pantzar serán los encargados de cerrar la presencia verde y morada en los partidos clasificatorios para el Mundial 2027, después de un fin de semana en el que Alberto Díaz, el tercer jugador del primer equipo convocado, no llegó a participar con España en el duelo ante Georgia al ser uno de los descartes de Chus Mateo.

Balcerowski, primero en escena

La jornada tendrá primero el protagonismo de Balcerowski. Polonia recibe a Países Bajos en Cracovia, en un partido señalado para las 18.00 horas. El encuentro podrá seguirse a través de Courtside 1891, la plataforma oficial de retransmisiones de FIBA. El pívot del Unicaja vuelve a escena con una selección polaca que llega a esta ventana en una buena dinámica y que quiere cerrar la primera fase con sensaciones positivas antes de afrontar los siguientes compromisos clasificatorios.

Olek Balcerowski lanza a canasta en un partido con su selección. / FIBA

El interior cajista ha ganado peso en el combinado polaco y llega a este último partido con el objetivo de confirmar su buen momento internacional antes de regresar a Málaga y centrarse ya en el nuevo proyecto del Unicaja con Txus Vidorreta al frente.

Su partido será el primero de la tarde para los intereses cajistas. Polonia jugará en casa, ante su público y frente a unos Países Bajos que ya puso las cosas difíciles en el duelo de la primera vuelta.

Pantzar visita Eslovenia con Suecia

El segundo turno será para Melwin Pantzar. Suecia visita a Eslovenia en Liubliana a partir de las 20.00 horas, también con retransmisión por Courtside 1891. El base, cedido esta pasada temporada en el Surne Bilbao, pero propiedad del Unicaja, afronta un compromiso exigente ante una selección eslovena siempre competitiva y en una pista de máxima dificultad.

Melwin Pantzar, internacional con Suecia. / FIBA

Pantzar ha ido ganando jerarquía con Suecia y este lunes tendrá otra prueba de nivel en el cierre de la ventana. Después arrancará la última fase de las vacaciones, antes de incorporarse al Unicaja el próximo 17 de agosto para ser uno de los referentes del primer proyecto de Txus Vidorreta al frente del banquillo verde y morado.

Alberto Díaz no jugó con España en Georgia. / FEB

Alberto Díaz, sin minutos ante Georgia

La presencia del Unicaja en esta Ventana FIBA se completó con Alberto Díaz, aunque el capitán cajista no participó este domingo en el Georgia-España. Chus Mateo lo dejó fuera de la lista definitiva para el encuentro junto a Santi Yusta, por lo que su papel quedó reducido al trabajo durante la concentración y al choque del pasado jueves en Madrid frente a Dinamarca.

Más vacaciones

Los tres jugadores cajistas encaran ahora una nueva fase de vacaciones, que se alargará hasta mediados de agosto. Mes y medio todavía para cargar pilas... sin descuidar el cuidado físico y mental de cara a la temporada 2026/2027.