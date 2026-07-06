Javi Pérez de los Reyes continuará al frente del Unicaja Mijas

El Unicaja Mijas seguirá contando con Javi Pérez de los Reyes como entrenador. El técnico formado en la cantera de Los Guindos seguirá liderando el proyecto del primer equipo femenino una temporada más, asistido de nuevo por Alejandro Fenoll, dando continuidad a una etapa marcada por el crecimiento deportivo y la consolidación del equipo entre los mejores de la Liga Femenina Challenge.

Desde su llegada al banquillo del conjunto malagueño, Pérez de los Reyes ha logrado que el Unicaja Mijas compita por los objetivos más ambiciosos de la categoría. En sus dos temporadas como entrenador del equipo, las malagueñas han alcanzado la Final Four de ascenso a Liga Femenina Endesa, quedándose a las puertas de culminar el salto a la máxima categoría del baloncesto nacional.

Proyecto asentado

La campaña 2025/26 supuso un nuevo paso adelante para el proyecto. El equipo firmó el mejor inicio de su historia en Liga Femenina Challenge y cerró la fase regular con un balance de 26 victorias en 30 jornadas, el mejor registro conseguido por el club en la competición. Un rendimiento que permitió al Unicaja Mijas mantenerse en la pelea por el liderato hasta las últimas jornadas y finalizar el curso como uno de los conjuntos más sólidos de la liga, siendo las segundas en la parcela ofensiva y las terceras en defensa y valoración.

La trayectoria de Javi Pérez de los Reyes en el baloncesto comenzó en el Colegio de la Asunción, donde ejerció como entrenador entre 2013 y 2019. Ese año se incorporó a la cantera de Unicaja, iniciando un recorrido repleto de éxitos en las categorías de formación femeninas. Su primera experiencia fue al frente del Infantil Femenino, con el que se proclamó campeón de España en 2021 y logró la tercera posición nacional en 2022. Posteriormente, dirigió al Cadete Femenino, conquistando el bronce en el Campeonato de España de 2023 y el subcampeonato nacional en 2024. Durante ese periodo también formó parte del cuerpo técnico del primer equipo femenino como entrenador ayudante, antes de asumir la dirección del Unicaja Mijas.

Javi Pérez de los Reyes: “Exigencia, compromiso y Martín Urbano, lo más importante”

El técnico, que afronta su tercera temporada al frente del Unicaja Mijas, ha indicado que está “muy contento. Al final me siento muy agradecido por la confianza del club de tener la oportunidad de un año más. Contento por seguir aquí, que es donde quiero estar. Tengo ganas ya de hacer el equipo, de plantear quiénes van a ser las jugadoras, de darle forma al nuevo proyecto y de empezar”.

Pérez de los Reyes ha señalado que afronta el nuevo curso “con ilusión. Sabemos que va a ser un año diferente, que el proyecto va a ser muy diferente, no van a seguir muchas jugadoras de las que teníamos. Lo afrontamos pensando solamente en el día 1, intentando volver a ser un equipo muy competitivo y que la liga nos ponga qué objetivo realista tengamos. Voy con mucha ilusión, con muchas ganas de competir y de intentar tener siempre las máximas opciones en cada partido”.

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Por último, ha destacado la importancia de la afición, “que es nuestra pieza clave. El Martín Urbano, la forma en la que queremos jugar y la identidad de ser el Unicaja, creo que esas tres cosas para nosotros son fundamentales, independientemente de las jugadoras que tengamos. Ser un equipo muy competitivo, llenar el campo siempre que podamos y hacer de este sitio una de las pistas más difíciles de la liga tiene que ser la base y ya luego veremos cómo jugamos y de qué forma. La exigencia, el compromiso de intentar hacer las cosas lo mejor posible junto con el Martin Urbano para nosotros siempre va a ser lo más importante”.