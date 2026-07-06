Así será el sorteo de la BCL 2026/2027: estos son los rivales que evita el Unicaja en la primera fase del torneo FIBA

La Basketball Champions League ya prepara su undécima temporada, con un sistema de competición idéntico al de los últimos cursos. Un total de 54 equipos estarán pendientes del sorteo que se celebrará en la Patrick Baumann House of Basketball, en Mies, Suiza, este próximo miércoles 8 de julio. De ellos, 30 clubes, con el Unicaja incluido, ya tienen plaza directa en la fase regular, mientras que otros 24 equipos disputarán los torneos de clasificación para pelear por las dos plazas restantes. El sorteo se podrá seguir en directo a través del canal oficial de YouTube de la BCL.

Bombos para el sorteo

La fase regular estará formada por ocho grupos de cuatro equipos. Para el sorteo, los 30 equipos ya clasificados y los dos procedentes de la fase previa se distribuirán en cuatro bombos de ocho clubes. La composición se basa en los rankings de clubes y países de la BCL.

Bombo 1: AEK BC (GRE), Galatasaray MCT Technic (TUR), Hapoel Holon (ISR), Rytas Vilnius (LTU), Slavia Praga ERA NBK (CZE), Telekom Baskets Bonn (GER), UCAM Murcia (ESP), Unicaja (ESP)

Bombo 2: ALBA Berlín (GER), Asisa Joventut (ESP), Cholet Basket (FRA), Falco KC Szombathely (HUN), Nanterre 92 (FRA), Pallacanestro Reggiana (ITA), Peristeri Betsson (GRE), SIG Strasbourg (FRA)

Bombo 3: BC Juventus Utena (LTU), Bnei Penlink Herzliya (ISR), Igokea m:tel (BIH), Legia Warszawa (POL), Pallacanestro Varese (ITA), Sabah BC (AZE), Spartak Office Shoes (SRB), Windrose Giants Antwerp (BEL)

Bombo 4: BK KVIS Pardubice (CZE), BMA365 Bamberg Baskets (GER), Cibona (CRO), FC Porto (POR), Surne Bilbao (ESP), Trabzonspor (TUR), Winner QRT1, Winner QRT2

Bombos para el sorteo de la BCL. / FIBA

Play-in y Round of 16

No habrá un nuevo sorteo para el play-in ni para el Round of 16. Los cruces ya quedan predeterminados según la posición de cada equipo en la fase regular. Los segundos y terceros clasificados de grupos próximos se enfrentarán en series al mejor de tres partidos. Los ganadores accederán a grupos ya definidos del Round of 16, que arrancará el próximo mes de enero.

Restricciones y fecha de inicio

La BCL mantiene la protección por países en la fase regular, por lo que dos equipos del mismo país no podrán quedar encuadrados en el mismo grupo. La temporada regular 2026/2027 comenzará el 6 de octubre de 2026.

Torneos de clasificación

Los 24 equipos de la fase previa se dividirán en dos torneos de clasificación. Uno estará reservado para campeones y finalistas de ligas que no tienen representación directa en la fase regular, mientras que el otro reunirá al resto de clubes aspirantes a conseguir una plaza. Estos torneos se disputarán del 14 al 20 de septiembre de 2026, aunque el calendario detallado y la sede se anunciarán más adelante, durante el mes de julio.

En el primer torneo de clasificación figuran equipos como Fribourg Olympic, Patrioti Levice, Bakken Bears Aarhus, Oradea, AEK Larnaca, Batumi 2010 o Salon Vilpas. En el segundo aparecen clubes como Wurzburg Baskets, Promitheas Patras, Benfica, VEF Riga, Manisa Basket, Rasta Vechta, Río Breogán, Kolossos, Denizli Basket, BC Vienna, Lions de Genève o Manchester Basketball.

Formato de la fase previa

Los torneos de clasificación se jugarán a partido único y por eliminación directa. En el primer torneo se empezará desde cuartos de final, mientras que en el segundo se arrancará desde octavos. Los dos ganadores obtendrán plaza en la fase regular.