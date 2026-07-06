El Unicaja anunciará esta semana el nuevo rumbo que tomará la cantera, con Paco Aurioles al frente

Este lunes arranca una semana decisiva para la cantera del Unicaja. El club tiene previsto anunciar en los próximos días el nuevo rumbo que tomará su estructura de formación, con Paco Aurioles al frente del proyecto y el relevo de Ramón García después de una dilatada etapa llevando las riendas del trabajo de base en Los Guindos. El movimiento, adelantado por La Opinión de Málaga, no es un simple cambio de nombres: supone una reordenación de calado en una parcela estratégica para la entidad cajista.

La decisión se hará visible una vez que Aurioles regrese de Georgia, de la Ventana FIBA, en la que ha trabajado junto a Chus Mateo como ayudante de la selección española. A partir de ahí, el Unicaja podrá escenificar una apuesta que llevaba tiempo madurando y que llega en un momento especialmente sensible para el baloncesto de formación. El técnico malagueño dejará de estar en el staff del primer equipo, donde no acompañará a Txus Vidorreta en su aterrizaje en el banquillo cajista, para asumir una responsabilidad de largo recorrido: modernizar la cantera.

Paco Aurioles, el primero a la izquierda de los tecnicos. / ACBPhoto

Un relevo de calado en Los Guindos

La salida de Ramón García de sus funciones marca el cierre de una etapa muy prolongada dentro de la estructura de formación del Unicaja. Su jubilación abre la puerta a un nuevo liderazgo en Los Guindos con Paco Aurioles al frente, un técnico con profundo conocimiento de la casa, experiencia en la élite y recorrido en el trabajo con jóvenes.

El cambio llega además en una temporada simbólica, la del 50 aniversario del club. El Unicaja quiere aprovechar ese contexto para revisar procesos, actualizar la organización interna y reforzar el vínculo entre la cantera y el primer equipo. No se trata únicamente de formar jugadores, sino de ofrecerles un camino atractivo, competitivo y realista en una época en la que el talento joven recibe cada vez más estímulos desde fuera.

Aurioles asume el reto en un escenario complejo. El club quiere darle un aire nuevo a la cantera, modernizar su estructura y recuperar peso en el panorama nacional de formación. En las últimas temporadas, la competencia se ha endurecido y el Unicaja necesita volver a situar Los Guindos como un espacio de referencia para captar, desarrollar y retener talento.

Paco Auriloes dejará el staff del primer equipo cajista. / ACBPhoto-Mariano Pozo

La NCAA cambia las reglas del juego

Uno de los grandes desafíos es el nuevo paradigma que ha impuesto la NCAA. El baloncesto universitario estadounidense ha pasado a ser una amenaza directa para los clubes europeos de cantera, con contratos y oportunidades económicas que seducen a jóvenes promesas en edades clave de formación. Málaga no es ajena a ese fenómeno.

El Unicaja ha visto cómo varios canteranos han puesto rumbo a Estados Unidos en los últimos años. Ese flujo obliga a repensar el modelo. Ya no basta con trabajar bien en pista. También hay que construir un proyecto formativo atractivo, con acompañamiento académico, deportivo y personal, y con una estructura capaz de convencer a los jugadores y a sus familias de que quedarse en Málaga también puede ser una opción de futuro.

La llegada de Aurioles debe interpretarse en ese contexto. El club busca un perfil que entienda la exigencia del alto nivel, pero también las necesidades específicas de un jugador en edad de crecimiento. Su experiencia puede ayudar a ordenar esa transición entre la etapa formativa, el baloncesto profesional y el primer equipo.

Una nueva etapa para la cantera cajista y para la sección femenina

El cambio humano se suma a un proceso más amplio de renovación en Los Guindos. El club trabaja también en la mejora de sus instalaciones, con la construcción de un nuevo pabellón que debe reforzar la actividad de la cantera y dar más capacidad a una zona histórica para el baloncesto malagueño.

Esta semana debe servir para poner negro sobre blanco una reestructuración que el Unicaja considera clave. Paco Aurioles pasará del día a día del primer equipo a una tarea menos visible, pero de enorme impacto en el futuro de la entidad. Su misión será marcar una línea, ordenar la estructura y preparar a la cantera para un tiempo nuevo. En categoría masculina y también en la femenina, en la que el primer equipo tendrá una profunda renovación en su plantilla de jugadoras.

El Unicaja afronta una temporada de cambios en todos los frentes: nuevo entrenador en el primer equipo, nuevo ciclo deportivo y ahora también una nueva dirección para su base. En Los Guindos empieza una nueva etapa.