El Unicaja Máster conquista dos bronces en el FIMBA Maxibasketball de Atenas

Notable participación del Unicaja Máster en el Campeonato de Europa FIMBA Maxibasketball. La asociación de jugadores veteranos, que ha participado del 26 de junio al 5 de julio con cinco equipos en una cita que ha tenido lugar en Atenas (Grecia), ha finalizado con unos brillantes resultados, entre los que destacan las dos medallas de bronce cosechadas por los equipos +50 femenino y +65 masculino.

+50 Femenino

El Unicaja Máster +50 femenino comenzó su andadura en el Grupo A de la primera fase, en la que tras perder ante el Ladies Legion (Ucrania) por 35 a 61, se repuso para ganar al Plan B (Alemania) por 19 a 63 y al GB Maxibasketball (Gran Bretaña) por 31 a 41. En cuartos de final las féminas superaron al Poland polaco por 34 a 49; aunque cayeron en semifinales frente al RKL lituano por 40 a 23. En el choque por el bronce, se impusieron al Team Switzerland (Suiza) por 38 a 48, conquistando el metal.

+65 Masculino

El Unicaja Máster +65 masculino fue el otro equipo que se subió al podio. Tras acabar invicto en el Grupo A ante el Over Sport Italia (40-58) y el GB O65s Mens británico (54-38), los más veteranos de la expedición superaron en cuartos de final al Czech Republic-Sodoma checo por 47 a 29. En semifinales, sin embargo, cedieron ante el local Greece-Athens griego por 57 a 59, por lo que tuvieron que luchar por el bronce, imponiéndose en el tercer y cuarto puesto de nuevo al Over Sport Italia por 45 a 30.

+50 Masculino

El Unicaja Máster +50 masculino tuvo un gran arranque de competición, en la que vencieron en la fase de grupos al Poland polaco (36-45) y al Golden Players italiano (53-45). Sin embargo, en los cruces de octavos de final, no pudieron con el SPAK Perraia griego (42-56), por lo que, tras la disputa de dos encuentros más, con victoria ante el Zielona Gora polaco (59-60) y derrota frente al Master Basketball Bolognia italiano (64-50), finalizaron en el décimo puesto.

+55 Masculino

Por su parte, el Unicaja Máster +55 masculino tropezó en su inicio en la fase de grupos ante el EKA Athens griego (28-45), aunque se repuso ante el FIMBA GB británico (53-69) y el Uruguay (53-34). En cuartos de final perdió frente al GB Maxibasketball británico por 59 a 56, y caería en el encuentro frente Germany A (Alemania) por 60 a 44, acabando en octava posición.

+60 Masculino

Por último, el Unicaja Máster +60 masculino no pudo conseguir el triunfo en sus encuentros, cediendo en la fase de grupos ante el Germany A alemán (70-17), Over Sport Italia (62-36) y Serbia 2 Zrenjanin (30-68), y posteriormente ante el Germany alemán (51-19) y el FIMA GB +60 Diamonds británico (31-66), cerrando su participación en el 20º puesto.

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Gran ambiente

Más allá de los resultados, lo más importante ha sido la gran unión de nuestro grupo de veteranos máster y la ilusión y competitividad que han desplegado en la cita ateniense, por lo que felicitamos a los cinco equipos participantes por demostrar que la práctica del baloncesto no entiende de edades.