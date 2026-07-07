Balcerowski y Pantzar cierran con nota la primera fase para el Mundial de Catar 2027

Los dos últimos representantes cajistas concentrados con sus selecciones, Olek Balcerowski y Melwin Pantzar, pusieron este lunes el broche a la primera fase de clasificación para el Mundial de 2027.

El polaco consiguió completar la tercera Ventana FIBA en la misma línea que las dos anteriores, lo que confirma el pase de su combinado a la siguiente etapa con pleno de seis victorias.

Por su parte, el base sueco, que se estrenará este curso con la elástica del Unicaja, logró dar la vuelta al balance de 1-3 en contra con el que encaraba julio y acercarse a Catar con triunfos en sus dos duelos de este mes.

Olek Balcerowski, con Polonia

Balcerowski abrió la jornada en clave verde y morada. Polonia se enfrentó a Países Bajos en el Tauron Arena de Cracovia. Un 92-84 final, en el que el pívot cajista firmó siete puntos, tres rebotes y tres asistencias en sus 17 minutos sobre la pista. Los polacos acaban líderes del Grupo K y han sido, junto a Turquía, el único equipo que empieza con un 6-0.

Por su parte, el interior del Unicaja se mantiene como factor clave dentro de su combinado nacional. La dinámica fue inmejorable y ahora buscarán mantenerla en la segunda fase. Así, el pívot vuelve con sensaciones positivas antes de cambiar el chip con la pretemporada cajista.

Olek Balcerowski con la selección polaca. / FIBA

Melwin Pantzar y Suecia

La primera incorporación de este nuevo proyecto malagueño también saldó con balance favorable la cita de julio. Melwin Pantzar, quien fichó por el Unicaja el pasado verano hasta 2030, resolvió la papeleta de los suyos rozando el triple doble. Mantiene a su combinado en la pelea, dejando así fuera del Mundial a República Checa.

Los suecos se midieron a Eslovenia a domicilio. El 79-88 certificó la continuidad de los de Pantzar en la segunda fase clasificatoria. El director de juego sumó 14 puntos (3/6 en tiros de dos, 2/3 en tiros de tres y 2/2 en libres), ocho rebotes, ocho asistencias en los 31 minutos que disputó. Con todo alcanzó un 24 de valoración, el que más en el partido.

Alberto Díaz, sin minutos ante Georgia

La presencia del Unicaja en esta Ventana FIBA también estuvo con España, que acaba la fase con un 5-1 global a favor. Alberto Díaz sí estuvo presente en la victoria ante Dinamarca, aunque el capitán cajista no participó este domingo en el Georgia-España.