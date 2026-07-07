Cuándo, a qué hora y dónde ver en directo el sorteo para el Unicaja de la fase de grupos de la BCL 2026/2027

El Unicaja tiene señalado en su calendario el 8 de julio. Así, este miércoles desde Málaga se estará muy pendiente a lo que ocurra en la Casa del Baloncesto Patrick Baumann, en Mies. Allí, en Suiza, tendrá lugar el sorteo de los grupos de la temporada regular y de los torneos de clasificación de la BCL. Será entonces cuando el conjunto verde y morado descubra a sus primeros 3 rivales y el recorrido que deberá afrontar en su intento de conquistar el tercer trofeo de su historia en la competición más importante de la FIBA. Todo teniendo en cuenta, además, que este curso la Basketball Champions League cobrará especial importancia en el acceso a la futura NBA Europa.

Fecha, hora y formato

Este miércoles 8 de julio, a partir de las 11.30 horas, el club de Los Guindos descubrirá la primera hoja de ruta a seguir en su aventura europea del curso 2025/26 que, por cierto, mantendrá el sistema de competición habitual. Incluido el Unicaja, 30 clubes, tienen ya plaza directa en la fase regular, mientras que otros 24 equipos disputarán los torneos de clasificación para pelear por los dos billetes restantes.

Los verdes serán cabeza de serie y no se medirán en la liguilla inicial al resto de equipos ACB: UCAM, Joventut y Surne Bilbao. Tampoco lo harán de forma segura con el AEK, Galatasaray, Hapoel Holon, Rytas Vilnius, Slavia Praga y Telekom Bonn, con los que se encuadran en el Bombo 1 junto con los universitarios. La composición se basa en los rankings de clubes y países de la BCL. En total, serán cuatro las urnas que comprenden ocho equipos cada una.

La BCL mantiene la protección por países en la fase regular, por lo que dos equipos del mismo país no podrán quedar encuadrados en el mismo grupo. La temporada regular 2026/2027 comenzará el 6 de octubre de 2026. Asimismo, no habrá un nuevo sorteo para el play-in ni para el Round of 16. Los cruces ya quedan predeterminados según la posición de cada equipo en la fase regular.

¿Dónde seguir el sorteo?

El evento de azar será retransmitido en directo a través del canal oficial de YouTube de la Basketball Champions League. Aunque también se podrá seguir en tiempo real en la web de La Opinión de Málaga: www.laopiniondemalaga.es.

Imagen de un sorteo de la BCL. / BCL

Plaza para la NBA Europa

La edición 2026/27 aparece, además, como una de las más relevantes de los últimos años. Más allá del beneficio económico que supone llegar lejos en el torneo, la próxima campaña se perfila como una puerta de acceso estratégica a la futura NBA Europa. Si se cumplen los plazos previstos para el lanzamiento de la nueva competición en octubre de 2027, el campeón de la BCL obtendría una de las cuatro plazas reservadas por méritos deportivos, una vía a la que también podrían aspirar el subcampeón y el tercer clasificado a través de los torneos de final de temporada.

La fase regular empezará el 6 de octubre

La fase regular arrancará el 6 de octubre de 2026, a la espera de que las rondas previas completen los dos últimos billetes para una competición que promete ser una de las más exigentes y trascendentales de los últimos tiempos.