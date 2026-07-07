Estos son el mejor y el peor sorteo posibles para el Unicaja en la BCL 2026/2027

El Unicaja conocerá este miércoles sus primeros rivales en la Basketball Champions League 2026/2027. A estas alturas del mes de julio, con todas las plantillas por formarse (la del Unicaja incluida), es casi baloncesto-ficción hablar de rivales más o menos duros en la competición europea. Pero sí es verdad que hay equipos que han empezado a moverse, otros que siempre cumplen con buenos proyectos deportivos y ahí es donde puede hacerse un primer análisis de lo que puede estar por venir en la inminente temporada BCL.

Unicaja, uno de los favoritos

El Unicaja partirá desde el bombo 1 en el sorteo de este miércoles a las 11.30 horas, una posición de privilegio que le evita cruzarse en la fase regular con varios de los grandes nombres de la competición, como Rytas Vilnius, AEK, Galatasaray, Hapoel Holon, Nymburk, Telekom Baskets Bonn o UCAM Murcia. Pero eso no significa que el sorteo vaya a ser necesariamente cómodo. Hay algunas minas importantes en el resto de bombos y alguna combinación puede convertir la primera fase en un grupo con mucha más exigencia de lo que es habitual para el Unicaja en esta competición.

La BCL mantiene la protección por países en el sorteo, por lo que el Unicaja no podrá compartir grupo con otros equipos españoles. Eso deja fuera de sus posibles rivales al Joventut, encuadrado en el bombo 2, y al Surne Bilbao, situado en el bombo 4. También habrá que estar pendiente del ganador del segundo torneo de clasificación, donde aparece el Río Breogán, aunque su presencia final dependerá de la previa de septiembre.

El sorteo más cómodo para el Unicaja

Sobre el papel, el grupo más favorable para el Unicaja sería uno formado por Falco KC Szombathely, del bombo 2; Sabah BC, del bombo 3; y el ganador del primer torneo de clasificación, del bombo 4. Falco evitaría los perfiles más duros del bombo 2, donde aparecen equipos de ligas más potentes como ALBA Berlín, Cholet, Nanterre, Reggiana, Peristeri o SIG Strasbourg. El conjunto húngaro puede ser competitivo, especialmente en su pista, pero no tiene el mismo cartel continental ni el mismo nivel de exigencia teórica que los representantes alemán, francés, italiano o griego.

En el bombo 3, Sabah BC aparece como una de las opciones más asumibles en comparación con rivales como Spartak Office Shoes, Pallacanestro Varese, Bnei Herzliya, Legia Warszawa o Igokea. El viaje a Azerbaiyán sería incómodo desde el punto de vista logístico, pero deportivamente parece una amenaza menor que otros clubes con más tradición o con un contexto competitivo más fuerte.

La guinda del sorteo amable sería el ganador del primer torneo de clasificación. Ese camino incluye a equipos como Fribourg Olympic, Patrioti Levice, Bakken Bears, Oradea, Landstede Hammers, AEK Larnaca, Batumi o Salon Vilpas. Cualquiera que llegue lo hará con ritmo competitivo tras superar una previa, pero sería, a priori, un rival menos temible que Bamberg, Cibona, Porto o Trabzonspor.

Bombos para el sorteo de la BCL 2026/2027. / BCL

El grupo más peligroso

El peor escenario posible para el Unicaja tendría varias versiones. La más dura, por nombre y exigencia competitiva, podría ser un grupo con ALBA Berlín, Pallacanestro Varese y Trabzonspor. El conjunto alemán es la gran amenaza del bombo 2 por historia reciente, estructura y experiencia en escenarios de máximo nivel europeo. No será un rival cómodo para ningún cabeza de serie.

Pallacanestro Varese aparece como una de las trampas más serias del bombo 3. El baloncesto italiano siempre garantiza dureza, talento y ambientes complejos en sus canchas, y para el Unicaja supondría un rival de alto voltaje en una fase regular en la que el primer puesto tiene mucho valor porque da acceso directo al Round of 16.

En el bombo 4, si el rival del bombo 2 fuera ALBA, el Unicaja no podría caer con Bamberg por la protección de país entre equipos alemanes. Por eso, una opción especialmente complicada sería Trabzonspor, representante turco y siempre peligroso por mercado, físico y potencial económico. Otra variante del grupo más duro sería evitar a ALBA pero caer con un equipo algo potente del bombo 2, como Reggiana, Nanterre o Cholet, para que entonces sí pudiera aparecer Bamberg como gran coco del bombo 4.

Imagen de un sorteo de la BCL. / BCL

La clave: evitar el grupo trampa

El objetivo del Unicaja será esquivar un grupo con demasiadas curvas. Ser cabeza de serie es una ventaja evidente, pero la BCL ha hecho un reparto de sus participantes en los 4 bombos un tanto "rara" y es verdad que el sorteo puede dejar emparejamientos muy incómodos desde octubre. La diferencia entre un grupo con Falco, Sabah y un ganador de previa menor, y otro con ALBA o Estrasburgo, Varese y Trabzonspor o Bamberg, es enorme.

El Unicaja parte como uno de los grandes aspirantes de la competición. Pero antes de pensar en rondas finales, deberá superar una fase regular que puede ser más o menos amable según lo que dicten las bolas en Mies. El mejor sorteo le permitiría gestionar esfuerzos desde el inicio, en una nueva etapa con Txus Vidorreta al mando, que seguro necesita de algo de tiempo para empezar a carburar. El peor, en cambio, le obligaría a ponerse en modo Final Four desde la primera jornada. Está por ver...