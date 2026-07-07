El Unicaja, Kuzminskas y la teoría del eterno retorno de Nietzsche

Friedrich Nietzsche formuló la teoría del eterno retorno como una idea radical: la posibilidad de que todo lo vivido vuelva a repetirse una y otra vez, exactamente igual, en un ciclo infinito. Más allá de su dimensión filosófica, el concepto ha acabado sirviendo para explicar esas escenas que regresan de forma casi ritual, como si el tiempo no avanzara del todo. En el Unicaja hay una bastante reconocible en este sentido: llega el verano, la ACB publica su lista de jugadores con derecho de tanteo y aparece, otra vez, el nombre de Mindaugas Kuzminskas relacionado con el club de Los Guindos.

Exjugador cajista

Y es que el lituano vuelve a formar parte de ese universo paralelo del mercado en el que los jugadores pueden estar sin estar. No es un fichaje, no es una negociación, no es una prioridad deportiva ni significa nada concreto en los planes actuales del club cajista. Pero ahí está de nuevo.

Kuzminskas, exjugador del Unicaja, sigue vinculado administrativamente a la entidad malagueña por unos derechos que el club conserva desde su salida, hace ya muchos veranos. Una especie de hilo invisible que cada mercado estival vuelve a tensarse durante unas horas.

Mindaugas Kuzminskas se fue del Unicaja en 2016. / ACBPhoto

Derecho de tanteo

El tanteo funciona como una protección para los clubes. Si un jugador sujeto a ese derecho quiere firmar por otro equipo de la competición ACB, el club que conserva sus derechos tiene la opción de igualar la oferta para retenerlo en su plantilla. En la práctica, muchos nombres aparecen en estas listas sin que después haya movimiento alguno. Son derechos latentes, piezas dormidas del mercado, jugadores que pueden regresar a España pero que, en muchos casos, nunca terminan de cruzar esa puerta.

Kuzminskas, el eterno regreso que no se concreta

Con Kuzminskas ocurre precisamente esto desde hace años. El lituano ha sido en más de un verano uno de esos perfiles que suenan como posibilidad para volver a España, pero nunca termina fichando por ningún equipo de la Liga Endesa.

En el caso del Unicaja, su aparición no debe confundirse con un presunto interés deportivo por parte cajista, por mucho que este verano se estén buscando un par de jugadores en esa posición. Es solo como una operación en la que el Unicaja tendría siempre la última palabra entre Kuzminskas y el supuesto equipo ACB que sí estuviera realmente interesado en su fichaje.

Kuzminskas, en un partido contra el Real Madrid. / ACBPhoto-Mariano Pozo

Buen recuerdo en Málaga

Kuzminskas dejó un buen recuerdo en Málaga, formó parte de una etapa importante del club, entre 2013 y 2016 y su carrera posterior mantuvo siempre un punto de conexión emocional con la afición cajista.

De Málaga, «Kuzma» se fue a la NBA. Y de allí, al Olimpia Milano, Olympiacos, Lokomotiv Kuban, Zenit San Petersburgo, Pinar Karsiyaka y AEK Atenas, donde ha sido rival de los verdes en la dos últimas Final Four de Atenas y Badalona. Eso sí, parece que su etapa en el equipo de la capital ateniense ha llegado a su fin y busca ahora un nuevo destino para terminar ya su carrera profesional.

El mercado y sus fantasmas de verano

¿Volverá el lituano a la Liga Endesa para esta inminente temporada 2026/2027? Pues se dé o no se dé esa posibilidad, lo cierto es que como cada verano, el internacional báltico, del que más de medio Carpena ya ni siquiera se acuerda, vuelve a ser protagonista. Y es que el mercado ACB no sólo se mueve por necesidades deportivas. Kuzminskas pertenece a esa categoría de jugadores que reaparecen porque el sistema lo permite y porque el pasado no se borra del todo. El Unicaja mantiene los derechos, el jugador comunica su posible retorno al ecosistema ACB y la maquinaria vuelve a ponerse en marcha, aunque sea sólo sobre el papel.

Ahí es donde encaja a la perfección la metáfora nietzscheana. No porque Kuzminskas esté condenado a regresar al Unicaja, sino porque su nombre vuelve siempre al mismo punto de partida: la lista, el derecho de tanteo, la posibilidad teórica y la ausencia de un desenlace real. El eterno retorno no como destino deportivo, sino como liturgia burocrática del verano en el baloncesto ACB.