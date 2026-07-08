Campus de verano
Balcerowski y Guillén, protagonistas de una animada jornada en el Campus de Baloncesto Fundación Unicaja
El pívot cajista y la ala-pívot del Unicaja Mijas participan en actividades lúdicas y deportivas con los cerca de 300 jóvenes del segundo turno del campus
El Campus de Baloncesto Fundación Unicaja ha vivido este miércoles una nueva jornada muy especial con la visita de dos referentes del baloncesto cajista: Olek Balcerowski, pívot cajista recientemente regresado de las Ventanas FIBA, y Carmen Guillén, ala-pívot del Unicaja Mijas. Ambos compartieron una mañana repleta de actividades y diversión junto a los cerca de 300 jóvenes que participan en el segundo turno del campus, que se celebra en la Residencia Escolar Andalucía.
La visita da continuidad a una serie de encuentros muy especiales con protagonistas del baloncesto cajista. La semana pasada fueron Nihad Djedovic, quien precisamente realizó en el campus sus primeras declaraciones tras renovar su contrato con el club hasta 2027, y el nuevo entrenador del primer equipo, Txus Vidorreta, los encargados de compartir una jornada con los participantes.
Jornada de preguntas, baloncesto y baile
Durante la visita, Balcerowski y Guillén respondieron a las preguntas de los asistentes en un encuentro cercano y distendido, en el que los más jóvenes pudieron conocer de primera mano sus experiencias, vivencias y consejos sobre el mundo del baloncesto.
La jornada continuó con un concurso de tiro, antes de dar paso a uno de los momentos más animados del día. Balcerowski y Guillén se sumaron a una coreografía grupal junto a los participantes, protagonizando una divertida actividad que arrancó numerosas sonrisas y reforzó el ambiente de convivencia que caracteriza al campus.
Como es tradición, la visita concluyó con la foto de familia y una sesión de firmas y fotografías, en la que los niños y niñas aprovecharon para llevarse un recuerdo imborrable junto a sus ídolos. Una experiencia que volvió a convertir esta cita estival de la Fundación Unicaja en un día inolvidable para todos los participantes.
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