Juanma Rodríguez, tras el sorteo de la BCL: "Empezamos el camino con mucha ilusión y máximo respeto"

El Unicaja ya conoce el recorrido inicial que deberá afrontar para levantar su tercera BCL. Este miércoles la competición FIBA realizó el sorteo de la fase de grupos y del torneo clasificatorio. Los verdes y morados quedan encuadrados en el Grupo E junto al Pallacanestro Reggiana de Italia, BC Juventus Utena de Lituania y BK KVIS Pardubice de la República Checa.

Tras la resolución del dibujo, Juanma Rodríguez, director deportivo del club de Los Guindos valoró a los rivales de la primera fase. Aunque, evidentemente, la lectura es todavía algo hipotética ya que, a 8 de julio, todas las plantillas están aún por formarse completamente.

Valoración de Juanma Rodríguez

"Ya tendremos tiempo más adelante de hacer una valoración más precisa cuando estos equipos tengan definidas sus plantillas. Reggio Emilia, lo conocemos, hace poco nos enfrentamos a ellos en un play off de la BCL. Equipo con mucha tradición en Italia, cancha complicadísima. Bueno, será un rival durísimo.

Juventus ha hecho una gran temporada, ha sido el equipo sorpresa en Lituania, jugando la final. Habrá que ver qué roster tiene, viaje largo, cancha complicada. Pardubice, subcampeón en República Checa. Una ciudad con mucha tradición de baloncesto, de donde han salido muchos jugadores.

Bueno, como siempre, empezar el camino de la BCL con mucha ilusión y con el máximo respeto a nuestros rivales. Esa es la parte, creo, más importante, prepararnos bien. Sabemos que vamos a tener una fase que, aunque a priori a la gente por el nombre de los equipos le pueda parecer fácil, sabemos cómo está cambiando el baloncesto y lo difícil que es ganar fuera de casa. Estos equipos emergentes que en algún caso va a ser su primera experiencia en esta competición, seguro que nos lo pondrán muy difícil".